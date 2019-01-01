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AnDy Darling всерьез обеспокоила своих поклонников.

Сегодня, 15:01
AnDy Darling хорошо известна своим успешным выступлением на музыкальном шоу «ПЕСНИ» на ТНТ.

AnDy Darling всерьез обеспокоила своих поклонников.
На днях она сделала неожиданное признание, что в 17 лет врачи диагностировали у неё опасное заболевание.

— Я помню, что в ту ночь я проснулась от того, что мне было нечем дышать. Я почувствовала, что задыхаюсь и как будто что-то давит на мою грудь и продавливает прямо вниз. Я не могла пошевелиться. Это длилось все как будто бы вечность. А самое ужасное, что это был не сон. С тех пор, сонный паралич периодически возвращается. И я научилась с этим жить, - рассказала девушка на страничке в социальной сети под хештегом # ДРУГЗАДРУГА.

AnDy Darling всерьез обеспокоила своих поклонников.


Как выяснялось, данное явление беспокоит многих, в том числе и публичных личностей, поэтому под постом AnDy сразу собралось множество комментариев от людей, которые столкнулись с похожими ситуациями и которые просто поддерживают тех, кто от этого страдает.

AnDy Darling всерьез обеспокоила своих поклонников.

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Ключевые слова: AnDy Darling

Количество просмотров: 1 300
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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