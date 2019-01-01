Однако, как выяснилось теперь, Джессике этого извинения оказалось недостаточно, и актриса пока не смогла простить мужа. Западные издания сообщают, что певец и актер прикладывает все усилия, чтобы быть идеальным мужем и отцом, но пока вызывает у супруги лишь ещё большие подозрения - например, ей не нравится, если он слишком долго говорит по телефону. Поклонники пары надеются, что нелепая ситуация не перерастёт в настоящий раскол в семье.
Джастин Тимберлейк всеми силами пытается вымолить прощение у своей супруги
Сегодня, 03:09
Певец Джастин Тимберлейк готов на всё, лишь бы жена простила его за ужасное поведение.
История, ставшая причиной крупного скандала в идеальной звездной семье, произошла в начале декабря - тогда фотографы подловили нетрезвого Тимберлейка на вечеринке - компанию ему составила коллега по съемочной площадке фильма "Палмер" Алиша Вейнрайт. На снимках они выглядели и вели себя, как настоящая пара. Затем Джастин, осознав свою ошибку, просил у супруги Джессики Бил прощения в посте в соцсети: "Между мной и моей коллегой ничего не было. Я слишком много выпил в тот вечер и сожалею о своем поведении. Это не тот пример, который я бы хотел показать своему сыну. Я приношу извинения моей прекрасной жене и семье за то, что я поставил их в неловкую ситуацию, и я приложу все усилия, чтобы быть лучшим мужем и отцом".
Однако, как выяснилось теперь, Джессике этого извинения оказалось недостаточно, и актриса пока не смогла простить мужа. Западные издания сообщают, что певец и актер прикладывает все усилия, чтобы быть идеальным мужем и отцом, но пока вызывает у супруги лишь ещё большие подозрения - например, ей не нравится, если он слишком долго говорит по телефону. Поклонники пары надеются, что нелепая ситуация не перерастёт в настоящий раскол в семье.
Однако, как выяснилось теперь, Джессике этого извинения оказалось недостаточно, и актриса пока не смогла простить мужа. Западные издания сообщают, что певец и актер прикладывает все усилия, чтобы быть идеальным мужем и отцом, но пока вызывает у супруги лишь ещё большие подозрения - например, ей не нравится, если он слишком долго говорит по телефону. Поклонники пары надеются, что нелепая ситуация не перерастёт в настоящий раскол в семье.
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Ключевые слова: Джастин Тимберлейк, Джессика Бил
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Количество просмотров: 2 314
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: cheatsheet.com, jamaicans.com, instagram.com, news.com.au
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Автор фото: cheatsheet.com, jamaicans.com, instagram.com, news.com.au
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