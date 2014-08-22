"И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить" - написала актриса. По неподтвержденной информации, пара рассталась еще семь лет назад, однако Любовь и Егор продолжали жить в одном доме.
Любовь Толкалина откровенно рассказала о разрыве с Егором Кончаловским
Сегодня, 01:35
Актриса Любовь Толкалина призналась, что окончательно разорвала отношения с супругом.
Информация о разводе звездной пары постоянно появлялась в различных изданиях. Актриса Любовь Толкалина и режиссер Егор Кончаловский прожили в гражданском браке 20 лет. На личной страничке Толкалиной появилось откровенное признание - звезда сообщила, что окончательно рассталась с мужем.
"И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить" - написала актриса. По неподтвержденной информации, пара рассталась еще семь лет назад, однако Любовь и Егор продолжали жить в одном доме.
"И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить" - написала актриса. По неподтвержденной информации, пара рассталась еще семь лет назад, однако Любовь и Егор продолжали жить в одном доме.
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Ключевые слова: Любовь Толкалина, Егор Кончаловский
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Количество просмотров: 6 123
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, gettyimages
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Автор фото: instagram, gettyimages
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