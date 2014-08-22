Любовь Толкалина откровенно рассказала о разрыве с Егором Кончаловским

Информация о разводе звездной пары постоянно появлялась в различных изданиях. Актриса Любовь Толкалина и режиссер Егор Кончаловский прожили в гражданском браке 20 лет. На личной страничке Толкалиной появилось откровенное признание - звезда сообщила, что окончательно рассталась с мужем."И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить" - написала актриса. По неподтвержденной информации, пара рассталась еще семь лет назад, однако Любовь и Егор продолжали жить в одном доме.