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Любовь Толкалина откровенно рассказала о разрыве с Егором Кончаловским

Сегодня, 01:35
Актриса Любовь Толкалина призналась, что окончательно разорвала отношения с супругом.

Любовь Толкалина откровенно рассказала о разрыве с Егором Кончаловским
Информация о разводе звездной пары постоянно появлялась в различных изданиях. Актриса Любовь Толкалина и режиссер Егор Кончаловский прожили в гражданском браке 20 лет. На личной страничке Толкалиной появилось откровенное признание - звезда сообщила, что окончательно рассталась с мужем.

Любовь Толкалина откровенно рассказала о разрыве с Егором Кончаловским


"И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить" - написала актриса. По неподтвержденной информации, пара рассталась еще семь лет назад, однако Любовь и Егор продолжали жить в одном доме.

Любовь Толкалина откровенно рассказала о разрыве с Егором Кончаловским

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Ключевые слова: Любовь Толкалина, Егор Кончаловский

Количество просмотров: 6 123
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, gettyimages

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