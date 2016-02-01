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Роман Кэти Перри и Орландо Блума не «прожил» и одного года

Сегодня, 01:02
Бурный роман певицы Кэти Перри и актера Орландо Блума закончился разрывом.

Роман Кэти Перри и Орландо Блума не «прожил» и одного года
Отношения звездной пары продлились всего 10 месяцев - за это время их неоднократно "поженили", а Кэти, разумеется, подозревали в беременности. Но ни того, ни другого не случилось - 32-летняя Перри и 40-летний Блум расстались накануне, о чём официально сообщил представитель звезд.

Роман Кэти Перри и Орландо Блума не «прожил» и одного года


Роман Кэти Перри и Орландо Блума не «прожил» и одного года


"Пока не пошли ложные слухи, мы вынуждены подтвердить, что Орландо Блум и Кэти Перри сейчас решили расстаться, сохранив любовь и уважение друг к другу" - говорится в заявлении. Западные издания сообщают, что роман, скорее всего, погубила рутина быта - всё пошло "наперекосяк", как только Кэти переехала жить к Орландо.

Роман Кэти Перри и Орландо Блума не «прожил» и одного года


Роман Кэти Перри и Орландо Блума не «прожил» и одного года

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Ключевые слова: Кэти Перри, Орландо Блум

Количество просмотров: 4 732
Автор: Katarina

Автор фото: gettyimages

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