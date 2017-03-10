За Ольгу Казаченко вступилась Катя Гордон, которая пообещала будущей маме, которая в данный момент осталась без средств к существованию, возобновить судебный иск. Сегодня Катя опубликовала в блоге сообщение, которое означало лишь одно - война между Вадимом и Ольгой Казаченко получит продолжение.
Катя Гордон продолжила бороться с Вадимом Казаченко
Вчера, 20:23
Несмотря на тяжелые роды, адвокат Катя Гордон уже "влилась" в привычный ритм жизни и возобновила судебное дело против Вадима Казаченко.
Напомню, певец Вадим Казаченко недавно выиграл дело его беременной экс-супруги Ольги. Суд признал, что Вадим женился на молодой девушке "случайно" или в этот момент был под каким-то сильным влиянием.
За Ольгу Казаченко вступилась Катя Гордон, которая пообещала будущей маме, которая в данный момент осталась без средств к существованию, возобновить судебный иск. Сегодня Катя опубликовала в блоге сообщение, которое означало лишь одно - война между Вадимом и Ольгой Казаченко получит продолжение.
За Ольгу Казаченко вступилась Катя Гордон, которая пообещала будущей маме, которая в данный момент осталась без средств к существованию, возобновить судебный иск. Сегодня Катя опубликовала в блоге сообщение, которое означало лишь одно - война между Вадимом и Ольгой Казаченко получит продолжение.
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Ключевые слова: Катя Гордон
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Количество просмотров: 20 761
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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