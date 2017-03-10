Катя Гордон продолжила бороться с Вадимом Казаченко

Напомню, певец Вадим Казаченко недавно выиграл дело его беременной экс-супруги Ольги. Суд признал, что Вадим женился на молодой девушке "случайно" или в этот момент был под каким-то сильным влиянием.За Ольгу Казаченко вступилась Катя Гордон, которая пообещала будущей маме, которая в данный момент осталась без средств к существованию, возобновить судебный иск. Сегодня Катя опубликовала в блоге сообщение, которое означало лишь одно - война между Вадимом и Ольгой Казаченко получит продолжение.