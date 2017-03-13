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В браке Василисы Володиной начались ссоры с мужем

Сегодня, 16:28
Известная астролог Первого канала Василиса Володина призналась, что порой ругается с мужем Сергеем.

В браке Василисы Володиной начались ссоры с мужем
Это происходит даже несмотря на полную совместимость с мужем супругом.

"Мы мы с мужем не совсем сходимся в политических воззрениях и порой жестко друг с другом схлестываемся. У Сережи свои аргументы, причем весомые, у меня свои. Но это точно не является определяющим в наших отношениях. Поэтому тут вопрос, в чем именно тебя не слышат. Если во всем – это печально"

- призналась Василиса, но добавила, что без этого в браке никак.

В браке Василисы Володиной начались ссоры с мужем


Напомню, что история любви у супругов очень интересная - в конце 90-х годов по просьбе приятеля Володина составила астрологический прогноз для будущего мужа, хотя на тот момент не была с ним знакома лично. Но в тот момент она не была лично знакома с Сергеем. Но после они познакомились, и завязался роман.

В браке Василисы Володиной начались ссоры с мужем


В 2001 году у них родилась дочь Виктория, а в 2015-м – сын Вячеслав.

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Ключевые слова: Василиса Володина

Количество просмотров: 3 237
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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