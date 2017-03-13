В браке Василисы Володиной начались ссоры с мужем

Это происходит даже несмотря на полную совместимость с мужем супругом."Мы мы с мужем не совсем сходимся в политических воззрениях и порой жестко друг с другом схлестываемся. У Сережи свои аргументы, причем весомые, у меня свои. Но это точно не является определяющим в наших отношениях. Поэтому тут вопрос, в чем именно тебя не слышат. Если во всем – это печально"- призналась Василиса, но добавила, что без этого в браке никак.Напомню, что история любви у супругов очень интересная - в конце 90-х годов по просьбе приятеля Володина составила астрологический прогноз для будущего мужа, хотя на тот момент не была с ним знакома лично. Но в тот момент она не была лично знакома с Сергеем. Но после они познакомились, и завязался роман.В 2001 году у них родилась дочь Виктория, а в 2015-м – сын Вячеслав.