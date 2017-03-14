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Отношения Павла Воли и Лейсан Утяшевой переживают кризис

Сегодня, 00:12
Сегодня, 14 марта, ведущему и "едкому" участнику проекта ComedyClub на ТНТ Павлу Воля исполнилось 38 лет.

Отношения Павла Воли и Лейсан Утяшевой переживают кризис
Нумеролог Клара Кузденбаева по дате рождения шоумена составила прогноз того, что его ждет в будущем.

«Воля родился в «День относительности», – сообщает Клара. – Его жизненный код 347 325 свидетельствует о том, что у него очень занижена самооценка, хотя изначально Павел производит впечатление уверенного в себе человека. Артист постоянно не удовлетворен собой, но, к счастью, в этом году его ждет громаднейший успех, который заставит Павла пересмотреть отношение к самому себе. В этот период Воле под силу абсолютно все: написанные им песни неминуемо станут хитами, а сочиненные монологи завоюют любовь зрителей. Возможно, в это же время у них с Ляйсан родится еще один малыш».

По словам нумеролога у Павла есть привычка преувеличивать события. Из-за этого у них с Утяшевой часто возникают ссоры.

Отношения Павла Воли и Лейсан Утяшевой переживают кризис


«Воля совершенно не умеет закрывать глаза на пустяки и склонен драматизировать. К тому же, в его коде нет шестерок и восьмерок, что означает присутствие в характере звезды таких качеств как лень и склонность к перепадам настроения. Паша часто замыкается в себе, и тогда улыбку на лице папы не в силах вызвать даже горячо любимые им дети. Но при всем при этом Воля - идеальный отец и муж, у него очень ярко выражена линия семьи», - говорит Клара.

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Ключевые слова: Павел Воля

Количество просмотров: 5 772
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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