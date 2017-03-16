Адвокат со скандалом отказался от дела Жанны Фриске

Но Фриске такое положение дел не очень устраивает, и он хочет всего и сразу, а так не получается. В результате, его последний адвокат Александр Карабанов уже официально заявил, что его команда приостанавливает сотрудничество.
Юрист не стал вдаваться в подробности, но пояснил, что действия семьи Фриске ему не совсем понятны, а их личные инициативы привели к тому, что суд, совершенно справедливо, принял решение описать имущество, в качестве обеспечительных мер.
Идея Фриске понятна – всё, что является наследством Жанны, переходит к её сыну, а точнее опекуну Дмитрию Шепелеву, а значит, будут описывать имущество, которым сейчас владеет именно он. То есть, деньги сняли родители, а расплачиваться должен сын. Вот такая политика.
Ну, а для того, что бы довести дело до конца, Владимиру Фриске надо искать новых адвокатов, а пока он бегает в халате по двору и ругается с репортерами, грозя разбить им камеру.