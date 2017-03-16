Адвокат со скандалом отказался от дела Жанны Фриске

Он уже готов судиться со всем вокруг, включая Русфонд, лишь бы оттянуть приговор о возврате незаконно снятых денег со счетов Жанны в последние дни её жизни. Владимир Борисович уже несколько раз менял адвокатов, которые, по его мнению, недостаточно хорошо выполняют свою работу. И его последний адвокат, действительно сумел найти некую лазейку, которая, конечно, не сможет полностью оправдать действия семьи Жанны, но хотя бы запутать и усложнить дело.Но Фриске такое положение дел не очень устраивает, и он хочет всего и сразу, а так не получается. В результате, его последний адвокат Александр Карабанов уже официально заявил, что его команда приостанавливает сотрудничество.Юрист не стал вдаваться в подробности, но пояснил, что действия семьи Фриске ему не совсем понятны, а их личные инициативы привели к тому, что суд, совершенно справедливо, принял решение описать имущество, в качестве обеспечительных мер.Идея Фриске понятна – всё, что является наследством Жанны, переходит к её сыну, а точнее опекуну Дмитрию Шепелеву, а значит, будут описывать имущество, которым сейчас владеет именно он. То есть, деньги сняли родители, а расплачиваться должен сын. Вот такая политика.Ну, а для того, что бы довести дело до конца, Владимиру Фриске надо искать новых адвокатов, а пока он бегает в халате по двору и ругается с репортерами, грозя разбить им камеру.