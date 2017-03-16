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Адвокат со скандалом отказался от дела Жанны Фриске

Сегодня, 17:48
Отец Жанны Фриске - Владимир Борисович, по сей день пытается опровергнуть то, что уже не требует доказательства.

Адвокат со скандалом отказался от дела Жанны Фриске


Он уже готов судиться со всем вокруг, включая Русфонд, лишь бы оттянуть приговор о возврате незаконно снятых денег со счетов Жанны в последние дни её жизни. Владимир Борисович уже несколько раз менял адвокатов, которые, по его мнению, недостаточно хорошо выполняют свою работу. И его последний адвокат, действительно сумел найти некую лазейку, которая, конечно, не сможет полностью оправдать действия семьи Жанны, но хотя бы запутать и усложнить дело.

Но Фриске такое положение дел не очень устраивает, и он хочет всего и сразу, а так не получается. В результате, его последний адвокат Александр Карабанов уже официально заявил, что его команда приостанавливает сотрудничество.

Юрист не стал вдаваться в подробности, но пояснил, что действия семьи Фриске ему не совсем понятны, а их личные инициативы привели к тому, что суд, совершенно справедливо, принял решение описать имущество, в качестве обеспечительных мер.

Адвокат со скандалом отказался от дела Жанны Фриске


Идея Фриске понятна – всё, что является наследством Жанны, переходит к её сыну, а точнее опекуну Дмитрию Шепелеву, а значит, будут описывать имущество, которым сейчас владеет именно он. То есть, деньги сняли родители, а расплачиваться должен сын. Вот такая политика.

Адвокат со скандалом отказался от дела Жанны Фриске


Ну, а для того, что бы довести дело до конца, Владимиру Фриске надо искать новых адвокатов, а пока он бегает в халате по двору и ругается с репортерами, грозя разбить им камеру.

Адвокат со скандалом отказался от дела Жанны Фриске

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Ключевые слова: Жанна Фриске

Количество просмотров: 6 591
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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