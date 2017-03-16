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Бен Аффлек сделал сенсационное признание о своей зависимости

Сегодня, 17:57
44-летний голливудский актер и режиссер Бен Аффлек через личные страницы в социальных сетях обратился к своим поклонникам и впервые откровенно рассказал, что последнее время находился на лечении в клинике.

Бен Аффлек сделал сенсационное признание о своей зависимости

"Я закончил курс лечения от алкогольной зависимости. Я уже имел проблемы с этим раньше и продолжаю порой сталкиваться с ними. Но я хочу жить полной жизнью и быть хорошим отцом. Я хочу, чтобы мои дети знали, что нет ничего постыдного в том, чтобы попросить о помощи, когда она нужна. И оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, но боится сделать первый шаг...", - написал Аффлек.

Бен Аффлек сделал сенсационное признание о своей зависимости


Он поблагодарил за помощь близких людей, особенно выделив свою супругу Дженнифер Гарнер, развод с которой так и не состоялся.

"Мне посчастливилось ощутить любовь и поддержку моих родных и друзей, включая мою Джен, которая помогала мне и заботилась о наших детях, в то время как я находился там, где должен был. Это был один из множества шагов, сделанных мною на пути к благополучному выздоровлению».

Бен Аффлек сделал сенсационное признание о своей зависимости

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Ключевые слова: Бен Аффлек

Количество просмотров: 1 677
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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