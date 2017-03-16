Сергей Лазарев впервые раскрылся после смерти брата

"Сегодня моему брату Паше исполнилось бы 39 лет... уже почти 2 года его нет с нами... ушёл из жизни через неделю после Дня Рождения! До сих пор кажется, что он просто в отъезде... в какой-то поездке... скажу честно, в трудные минуты я всегда чувствую его поддержку сверху... может это очень личное, чтобы писать об этом в Инста, но я хочу , чтобы все кто его знал или видел - помнили, вспоминали его... возможно кто-то поставит свечку в церкви за упокой его души... говорят им ТАМ это очень помогает...Вечная память, братик... Я тебя очень люблю", - написал Сергей у себя на странице в Instagram под фотографией брата в день его рождения 15 марта.Павел Лазарев скончался 2 года назад в возрасте 37 лет.Мужчина стал участником автомобильной аварии, где получил несколько травм, на первый взгляд не несущих угрозы жизни: ушиб плеча, перелом носа, сотрясение мозга. Получив первую медицинскую помощь, Павел отправился лечиться домой, отказавшись от госпитализации. Через неделю он все-таки обратился за помощью к медикам из-за непрекращающихся головных болей, но опоздал.Из-за обширного кровоизлияния и заражения крови у Павла произошла остановка сердца.