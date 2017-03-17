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Виктория Романец и Антон Гусев разорвали отношения

Сегодня, 17:34
Экс-участники проекта Дом-2 Виктория Романец и Антон Гусев неожиданно решили расстаться. Напомним, в конце 2016 года Антон ушел от Евгении Феофилактовой к другой знойной брюнетке.

Виктория Романец и Антон Гусев разорвали отношения
После стало известно, что Гусев в день рождения Виктории, пара начала готовиться к свадьбе.

Виктория Романец и Антон Гусев разорвали отношения


Казалось, что в паре царит идиллия.

Виктория Романец и Антон Гусев разорвали отношения


Но оказалось, что все не так радужно.

Виктория Романец и Антон Гусев разорвали отношения


Вчера Вика, в интервью изданию StarHit призналась, что приняла решение расстаться с Антоном.

«Мы с Антоном больше не пара. О причинах я пока не хочу говорить, это слишком личное. Но могу заверить, что измен ни с моей стороны, ни с его не было. Существуют и другие причины, по которым можно расстаться. Могу сказать, что мне эти отношения были нужны больше, чем Антону. Позавчера я приняла решение, что нам лучше не быть вместе — произошло нечто, что стало последней каплей. Больше я не могу спать с ним в одной постели, говорить, что люблю, он убил мои чувства».

Виктория Романец и Антон Гусев разорвали отношения

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Ключевые слова: Виктория Романец

Количество просмотров: 1 612
Автор: Mysha

Автор фото: Instagram

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