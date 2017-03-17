Виктория Романец и Антон Гусев разорвали отношения

После стало известно, что Гусев в день рождения Виктории, пара начала готовиться к свадьбе.Казалось, что в паре царит идиллия.Но оказалось, что все не так радужно.Вчера Вика, в интервью изданию StarHit призналась, что приняла решение расстаться с Антоном.«Мы с Антоном больше не пара. О причинах я пока не хочу говорить, это слишком личное. Но могу заверить, что измен ни с моей стороны, ни с его не было. Существуют и другие причины, по которым можно расстаться. Могу сказать, что мне эти отношения были нужны больше, чем Антону. Позавчера я приняла решение, что нам лучше не быть вместе — произошло нечто, что стало последней каплей. Больше я не могу спать с ним в одной постели, говорить, что люблю, он убил мои чувства».