Африкантова поведала, насколько ей было тяжело с Чуевым

Изначально Чуев хотел покинуть популярный проект вместе со своей девушкой Мариной Африкантовой, но в последний момент девушка передумала и решила остаться на телестройке.Андрей тяжело воспринял такой поворот событий и даже собирался свести счеты с жизнью, но в итоге смог смириться и одуматься.Теперь же Марина решила рассказать о том, что с Андреем очень тяжело жить, довольно часто ситуации доходили до тирании. Мужчина требовал, чтобы все делалось, как он говорит. По словам Марины она не чувствовала себя счастливой.«Я часто задавала себе вопрос, счастлива ли я с Андреем или нет. И получалось так, что я счастлива только тогда, когда у Андрея хорошее настроение, когда я со всем соглашаюсь - когда что он говорит, то я и делаю, куда он, туда и я, когда я ему не противоречу. У него хорошее настроение - и все нормально. Но если что-то не так, я высказываю свое мнение или предлагаю, советую, не дай бог сделаю замечание, - моя жизнь превращается в ад», - поделилась Африкантова.