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Никита Джигурда в очередной раз наплевал на желания Марины Анисиной

Сегодня, 15:44
Вчера фигуристка Марина Анисина на личной странице призналась, что близка к тому, чтобы отозвать иск о разводе с Никитой Джигурдой, хотя развод все же состоялся.

Никита Джигурда в очередной раз наплевал на желания Марины Анисиной

Ситуация оказалась еще более странной, чем могло показаться на первый взгляд. Оказывается, подливала масло в огонь и способствовала их разводу с Никитой та самая Антонина Саврасова. Именно она звонила Марине Анисиной и регулярно сообщала, что Джигурда постоянно употребляет наркотики и водит в её квартиру женщин, что и ускорило для Марины принятие решения о разводе.

Никита Джигурда в очередной раз наплевал на желания Марины Анисиной


Прояснил ситуацию, естественно, сам Джигурда, который сумел убедить Анисину, что «дорогая, ты просто не правильно все поняла» - ничего подобного не было, а Саврасова все врет.

Марина поверила Джигурде, тем более, что за последние несколько дней он сильно вырос в её глазах, отправившись на «фронт в Донецк».

Никита Джигурда в очередной раз наплевал на желания Марины Анисиной


В этот момент Марина и приняла решение отозвать иск о разводе, а сделать это она должна была через Сергея Жорина на самом заседании в присутствии Джигурды. Вот только Джигурда опять не явился в суд. И если в прошлый раз он был «на фронте», то в это снимался в американском порно про Луку Мудищева и, по его словам, не приехал на суд, чтобы не скомпроментировать Марину.

Никита Джигурда в очередной раз наплевал на желания Марины Анисиной

Марина отреагировала на это постом в микроблоге, сообщив, что благодарна ему за этот поступок. И грустно резюмировала: «Развод состоялся! Все, что не делается - делается к лучшему».

Так что, Джигурда сам себя развел. Видимо, так хотел сохранить свой брак.

Никита Джигурда в очередной раз наплевал на желания Марины Анисиной

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Ключевые слова: Никита Джигурда

Количество просмотров: 9 841
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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