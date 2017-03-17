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Муж Марины Александровой озвучил причины, способствующие их расставанию

Сегодня, 16:00
Режиссер Андрей Болтенко и российская актриса Марина Александрова вместе уже восемь лет, но и у них есть определенные проблемы.

Муж Марины Александровой озвучил причины, способствующие их расставанию
Напомним, у пары растут двое детей и, кажется, что это и есть настоящее счастье. Андрей создавал Евровидение в Москве и Олимпиаду в Сочи, на это требовалось невероятное количество времени.

Муж Марины Александровой озвучил причины, способствующие их расставанию


Сам Болтенко говорит о союзе с Мариной:

«Если бы я был на месте Марины, я бы себя выгнал, потому что невозможно жить с человеком, который делает Олимпиаду и три года находится в постоянном путешествии по всему миру. Открытие Олимпийских игр в каком-то смысле получилось благодаря её терпению, поддержке, где-то даже слезам. Она известная актриса и я понимаю, что для многих зрителей, я теперь просто муж Марины Александровой. И, знаете, меня это устраивает».

Муж Марины Александровой озвучил причины, способствующие их расставанию


Благо, пара и не собирается разводиться. Они оба понимают, что это всего лишь работа, а ведь главное - семья.

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Ключевые слова: Марина Александрова

Количество просмотров: 3 458
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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