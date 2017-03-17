Муж Марины Александровой озвучил причины, способствующие их расставанию

Напомним, у пары растут двое детей и, кажется, что это и есть настоящее счастье. Андрей создавал Евровидение в Москве и Олимпиаду в Сочи, на это требовалось невероятное количество времени.Сам Болтенко говорит о союзе с Мариной:«Если бы я был на месте Марины, я бы себя выгнал, потому что невозможно жить с человеком, который делает Олимпиаду и три года находится в постоянном путешествии по всему миру. Открытие Олимпийских игр в каком-то смысле получилось благодаря её терпению, поддержке, где-то даже слезам. Она известная актриса и я понимаю, что для многих зрителей, я теперь просто муж Марины Александровой. И, знаете, меня это устраивает».Благо, пара и не собирается разводиться. Они оба понимают, что это всего лишь работа, а ведь главное - семья.