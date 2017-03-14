Елизавета Пескова озвучила скандальное мнение о поездке Юлии Самойловой на Евровидение 2017

Лизе был удивителен тот факт, что о нашей Юлии Самойловой, участнице Евровидения 2017 года, пишут в первую очередь, как о человеке с особенностями физического развития.По мнению Лизы - Юлю должны воспринимать именно как вокалистку, не взирая на другие аспекты её состояния."Юлия Самойлова - приятная девушка, исполняющая трогательную песню. В разгоревшейся дискуссии выявились два основных фронта - тех, кто безоговорочно поддерживает решение, и тех, кто считает это спекуляцией на... Извините, на чем??В Европе даже в голову никому не придёт воспринимать людей с ограниченными возможностями как-то иначе, чем полноценными членами общества. И уж тем более, что на этом можно получить какие-то дополнительные бонусы на конкурсах. Это у нас они - инвалиды. И это слово очень точно отражает ситуацию в отношении к ним в стране. Любое развитое государство в первую очередь характеризуется отношением к наименее защищённым слоям населения - не секрет, что в нашей стране жизнь недееспособных людей превращается в ад - отсутствие элементарных пандусов в большинстве общественных мест ставит крест на возможности людей не только чувствовать себя полноценным членом общества, но и элементарно передвигаться. Именно поэтому в нашей стране они - инвалиды. Не физические. У нас они превращены в инвалидов моральных, не имеющих возможности вести полноценную жизнь. В Европе для этих людей созданы абсолютно все необходимые условия - их можно увидеть в театрах, ресторанах, музеях, концертах, путешествиях, смешанных школах - поэтому здесь их называют "особенными" - им просто нужны особенные дополнительные условия. Вчера, например, по одному из французских каналов вместе с ведущей, рассказывала прогноз погоды 20-ти летняя девушка с синдромом Дауна.Моего дедушку, закончившего 45- летнюю службу в МИД и ушедшего на пенсию, в поликлинике из отдела для послов тут же вместе с бабушкой (59 лет!) перевели в отдел, который официально называется "ДОЖИВАЮЩИЕ"!!!!! Вы вообще вникаете в смысл этого слова? Что? 65 лет?Да в Европе у людей начинается самая благодатная пора, с путешествиями по всему миру на круизных лайнерах и годовыми абонементами на мировые премьеры опер...Поэтому, пенсионеров у нас также можно отнести к разряду моральных инвалидов. Они больше не нужны, из них выкачивают все, что возможно, и тут же отправляют на задворки общества. Доживать.Я желаю Юлии успеха на Евровидении, но успеха честного, как полноценному участнику международного конкурса."- пишет Пескова в своем блоге. С ней нельзя не согласиться, тем более тогда, когда людей в 65 относят к категории "доживающие"...Звучит жутковато.