Ольга Бузова чуть не устроила скандал на Дне Рождения бывшего мужа

Сама Ольга, сначала поздравила Тарасова в своем микроблоге, пожелав, наконец, в 30 лет научиться ценить самые важные события в своей жизни, а потом решила передать поздравления лично. Правда, как она потом утверждала, не ему, а его маме, подарив букет цветов.Очевидно, что тихо и мирно этот визит не прошел, а потому Тарасов подстраховался и во избежание скандала запретил охране пропускать её в ресторан.Уже после этого она отправилась в другой ресторан, на день рождения подруги и по собственному признанию, напилась «в хлам».И если подруги Бузовой ей сопереживают, то вот бывшая жена Тарасова Оксана, которая сама была в подобной ситуации, отреагировала на все происходящее с явным злорадством, заметив, что «у кого-то может безнадежно рухнуть пиар-концепция великих вселенских страданий и «несправедливости» судьбы».Стоит напомнить, что Оксана отсудила при разводе у Тарасова 1 800 000 рублей и получает приличные алименты на дочь, а вот Ольга осталась ни с чем.