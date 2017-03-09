Ольга Бузова чуть не устроила скандал на Дне Рождения бывшего мужа

Очевидно, что тихо и мирно этот визит не прошел, а потому Тарасов подстраховался и во избежание скандала запретил охране пропускать её в ресторан.
Уже после этого она отправилась в другой ресторан, на день рождения подруги и по собственному признанию, напилась «в хлам».
И если подруги Бузовой ей сопереживают, то вот бывшая жена Тарасова Оксана, которая сама была в подобной ситуации, отреагировала на все происходящее с явным злорадством, заметив, что «у кого-то может безнадежно рухнуть пиар-концепция великих вселенских страданий и «несправедливости» судьбы».
Стоит напомнить, что Оксана отсудила при разводе у Тарасова 1 800 000 рублей и получает приличные алименты на дочь, а вот Ольга осталась ни с чем.