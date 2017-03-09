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Ольга Бузова чуть не устроила скандал на Дне Рождения бывшего мужа

Сегодня, 12:24
Оказалось, что певица Ольга Бузова пыталась проникнуть на День Рождения Дмитрия Тарасова, где он развлекался уже с новой пассией - Анастасией Костенко.

Ольга Бузова чуть не устроила скандал на Дне Рождения бывшего мужа
Сама Ольга, сначала поздравила Тарасова в своем микроблоге, пожелав, наконец, в 30 лет научиться ценить самые важные события в своей жизни, а потом решила передать поздравления лично. Правда, как она потом утверждала, не ему, а его маме, подарив букет цветов.

Ольга Бузова чуть не устроила скандал на Дне Рождения бывшего мужа


Очевидно, что тихо и мирно этот визит не прошел, а потому Тарасов подстраховался и во избежание скандала запретил охране пропускать её в ресторан.

Ольга Бузова чуть не устроила скандал на Дне Рождения бывшего мужа


Уже после этого она отправилась в другой ресторан, на день рождения подруги и по собственному признанию, напилась «в хлам».

Ольга Бузова чуть не устроила скандал на Дне Рождения бывшего мужа


И если подруги Бузовой ей сопереживают, то вот бывшая жена Тарасова Оксана, которая сама была в подобной ситуации, отреагировала на все происходящее с явным злорадством, заметив, что «у кого-то может безнадежно рухнуть пиар-концепция великих вселенских страданий и «несправедливости» судьбы».

Ольга Бузова чуть не устроила скандал на Дне Рождения бывшего мужа


Стоит напомнить, что Оксана отсудила при разводе у Тарасова 1 800 000 рублей и получает приличные алименты на дочь, а вот Ольга осталась ни с чем.

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Ключевые слова: Ольга Бузова

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Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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