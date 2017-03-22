Бывшая жена Вадима Казаченко стала мамой

Вадим старался нигде не рассказывать о своем браке, а после программы вообще попросил суд признать, что их союз фиктивный.
В этот момент его супруга находилась в интересном положении, Казаченко отказался признать ребенка.
Недавно Ольга успешно родила здорового ребенка, с чем хотим ее искренне поздравить.
«Насколько я знаю, певец ничего не сделал в день, когда его супруга родила – не позвонил и не поздравил. Зато устроил пошлое, на мой взгляд, предложение руки и сердца своему директору Ирине Аманти. Мне кажется, что мужчина, который так поступает, пока его жена рожает, не очень хороший человек», - сообщила Катя Гордон, являющаяся юристом бывшей жены певца.