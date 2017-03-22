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Бывшая жена Вадима Казаченко стала мамой

Сегодня, 00:10
В прошлом году в семье певца Вадима Казаченко разгорелся скандал.

Бывшая жена Вадима Казаченко стала мамой
Его жена Ольга в программе "Пусть говорят" поведала о том, что она является супругой звезды уже несколько лет.

Вадим старался нигде не рассказывать о своем браке, а после программы вообще попросил суд признать, что их союз фиктивный.

В этот момент его супруга находилась в интересном положении, Казаченко отказался признать ребенка.

Бывшая жена Вадима Казаченко стала мамой


Недавно Ольга успешно родила здорового ребенка, с чем хотим ее искренне поздравить.

«Насколько я знаю, певец ничего не сделал в день, когда его супруга родила – не позвонил и не поздравил. Зато устроил пошлое, на мой взгляд, предложение руки и сердца своему директору Ирине Аманти. Мне кажется, что мужчина, который так поступает, пока его жена рожает, не очень хороший человек», - сообщила Катя Гордон, являющаяся юристом бывшей жены певца.

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Ключевые слова: Вадим Казаченко

Количество просмотров: 7 150
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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