Бывшая жена Вадима Казаченко стала мамой

Виктория Романец пообещала физическую расправу с теми, кто лезет в ее личную жизнь

Экс-звезда Дом-2 Виктория Романец продолжает рассказывать об окончании отношений с Антоном Гусевым и очень агрессивно реагирует на предложения помириться с ним.