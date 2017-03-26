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Павел Прилучный может бросить супругу из-за ее депрессии

Сегодня, 12:30
Несколько дней назад фанаты звездной пары Павла Прилучного и Агаты Муцениеце переживали из-за разлада в их семье.

Павел Прилучный может бросить супругу из-за ее депрессии
Агата опубликовала в микроблоге пост, из которого можно было сделать вывод о разрыве пары.

Девушка на вопросы подписчиков о том, что же случилось, не отвечала, да и журналистам ответила лишь: «Я не хочу об этом говорить…»

Павел Прилучный может бросить супругу из-за ее депрессии


Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила сделать прогноз на будущее пары.

«Но при всех этих положительных качествах, у Павла есть склонность к полигамии. Он из тех мужчин, которые, будучи женатыми, смотрят на сторону даже в 70 лет. Что характерно, уличить его в измене невозможно. Павел умеет складно врать и, будучи пойманным на лжи, никогда не признает, что сказал неправду, даже если его прижать к стенке. Прибавьте сюда яркую внешность актера, и тут же становится нетрудно догадаться, в чем причина беспокойства его жены», - сообщает Клара.

Надеемся, что звезды смогут пережить непростые времена в отношениях.

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Ключевые слова: Агата Муцениеце, Павел Прилучный

Количество просмотров: 8 164
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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