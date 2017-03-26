Павел Прилучный может бросить супругу из-за ее депрессии

Агата опубликовала в микроблоге пост, из которого можно было сделать вывод о разрыве пары.Девушка на вопросы подписчиков о том, что же случилось, не отвечала, да и журналистам ответила лишь: «Я не хочу об этом говорить…»Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила сделать прогноз на будущее пары.«Но при всех этих положительных качествах, у Павла есть склонность к полигамии. Он из тех мужчин, которые, будучи женатыми, смотрят на сторону даже в 70 лет. Что характерно, уличить его в измене невозможно. Павел умеет складно врать и, будучи пойманным на лжи, никогда не признает, что сказал неправду, даже если его прижать к стенке. Прибавьте сюда яркую внешность актера, и тут же становится нетрудно догадаться, в чем причина беспокойства его жены», - сообщает Клара.Надеемся, что звезды смогут пережить непростые времена в отношениях.