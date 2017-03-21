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Мария Максакова приняла решение, которое изменит её судьбу

Сегодня, 19:37
Оперная дива Мария Максакова находится в трауре. 23 марта в Киеве был застрелен её муж, бизнесмен и политик Денис Вороненков.

Мария Максакова приняла решение, которое изменит её судьбу


Чуть ниже фотографии с места событий. Мария упала в обморок, увидев тело супруга.

Мария Максакова приняла решение, которое изменит её судьбу


По неподтвержденным данным Мария ждет четвертого ребенка, а это значит, что ей сейчас нужно хоть немного прийти в себя.

Поэтому, несмотря на уговоры родных, она не собирается возвращаться в Москву, аргументируя это тем, что, во-первых, она предаст память мужа, рядом с которым ей хочется быть, во-вторых, Максакова полагает, что в России её могут посадить в тюрьму.

Мария Максакова приняла решение, которое изменит её судьбу


Напомним, ради мужа осенью 2016 года Мария переезжает в Украину, в декабре Денис получает украинское гражданство. По его словам он хотел зажить тихой и мирной жизнью, но через 3 месяца случается трагедия.

Мария Максакова приняла решение, которое изменит её судьбу

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Ключевые слова: Мария Максакова

Количество просмотров: 351
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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