Мария Максакова приняла решение, которое изменит её судьбу

Чуть ниже фотографии с места событий. Мария упала в обморок, увидев тело супруга.По неподтвержденным данным Мария ждет четвертого ребенка, а это значит, что ей сейчас нужно хоть немного прийти в себя.Поэтому, несмотря на уговоры родных, она не собирается возвращаться в Москву, аргументируя это тем, что, во-первых, она предаст память мужа, рядом с которым ей хочется быть, во-вторых, Максакова полагает, что в России её могут посадить в тюрьму.Напомним, ради мужа осенью 2016 года Мария переезжает в Украину, в декабре Денис получает украинское гражданство. По его словам он хотел зажить тихой и мирной жизнью, но через 3 месяца случается трагедия.