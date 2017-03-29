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В семье Айзы Анохиной проблемы

Сегодня, 14:12
В прошлом году Айза Анохина подарила своему мужу Дмитрию сына.

В семье Айзы Анохиной проблемы
Многие фанаты считали, что в семье бизнесвумен царит идиллия.

Но недавно стало известно, что Айза хочет изменений в отношении с мужем, ей не хватает романтики.

В семье Айзы Анохиной проблемы


Поэтому девушка приняла решение уехать ненадолго. С собой молодая мама взяла также своих двух детей.

«Честно, мне не хватает романтики. И всяких там бабочек в животе. Брак - это дело сложное. И над ним нужно работать каждый день. И тут один вопрос, хочешь ли ты этого. Я всегда хочу. И буду работать. Вот сейчас самое лучшее для нас - это разлука. Поэтому уезжаю. Поскучать друг по другу. Хотя я уже скучаю. Не люблю быть без мужа. Но и спорить тоже не люблю», - поделилась с подписчиками Анохина.

В семье Айзы Анохиной проблемы


Надеемся, что в итоге пара воссоединится, и в их браке будет царить счастье.

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Ключевые слова: Айза Анохина

Количество просмотров: 4 498
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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