В семье Айзы Анохиной проблемы

Многие фанаты считали, что в семье бизнесвумен царит идиллия.Но недавно стало известно, что Айза хочет изменений в отношении с мужем, ей не хватает романтики.Поэтому девушка приняла решение уехать ненадолго. С собой молодая мама взяла также своих двух детей.«Честно, мне не хватает романтики. И всяких там бабочек в животе. Брак - это дело сложное. И над ним нужно работать каждый день. И тут один вопрос, хочешь ли ты этого. Я всегда хочу. И буду работать. Вот сейчас самое лучшее для нас - это разлука. Поэтому уезжаю. Поскучать друг по другу. Хотя я уже скучаю. Не люблю быть без мужа. Но и спорить тоже не люблю», - поделилась с подписчиками Анохина.Надеемся, что в итоге пара воссоединится, и в их браке будет царить счастье.