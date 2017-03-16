Пытаясь оправиться от рака, певица Лама Сафонова испытывает мучительные боли

Лама часто выкладывает в блог фотографии, описывая, как проходил лечение. И это истории не для слабонервных и не для впечатлительных."Это был тот день, когда боль чуть отпустила, меня перевели из реанимации, спустя два дня мне вытащили из живота дренаж(трубку), котетеры и лимфа стала вытекать напрямую из дырки в животе. После глубокого наркоза моментально начались осложнения и я задыхалась, кашляла и всё это приносило дополнительную боль. Так как половина обезболивающих мне нельзя(неперносимость), то сразу после операции мне ставили наркотики, которые толком не действовали. Я дурела, но боль не снималась и за трое суток я сорвала голос, потому как беспрерывно кричала(криком это тоже нельзя назвать, потому как напрягать живот было больно- это были нечеловеческие звуки). Оставался только морфий. Но от него я отказалась. Чтобы легче было кашлять когда воздуха совсем нехватало- мы придумали в палате "тросс"- это связанные простыни за которые я хваталась чтобы преподнять оперативно голову когда накатывало удушье- силы были на нуле. Сквозь нечеловеческие мучения настал тот день когда мой анестезиолог обьяснил что происходило... Дело в том, что во время такой обширной 5-тичасовой операции (а проводилась она через 4 дырки в животе и 5-ая с "женской стороны")- тело накачивают газом. И он у меня не вышел. И поэтому он давал сильнейшие дополнительные боли везде. А тем более там, где на пол живота сплошная раневая поверхность внутри. Этот плотный газ как инородное сплошное тело даже можно было прощупать и почувствовать в теле как будто хрустит снег. При таком редком "раскладе"- человека после операции нужно вводить в КОМУ, чтобы он не умер от болевого шока. Но в моем случае- при непереносимости препаратов меня могли обратно из нее не вывести, поэтому терпела наживую... Пройдя через всё это, Готовясь к химиотерапии, которая может оказаться более опасной, чем операция- я наполняю свои мысли и своё тело снова ЛЮБОВЬЮ....Я благодарю его за то, что оно даёт мне шанс его спасти. Спасибо всем тем людям, кто молится за меня. ".В данный момент Лама проходит третий курс химиотерапии."Стартанула. Третий курс. Ангел мой, пойдём со мной. Ты впереди- я за Тобой! Аминь."- пишет она в блоге.А так же готовится к важному, но очень болезненному уколу:"Мне предложили вот что: применить особый укол (стоит он недешево). Я согласилась, его специально заказали из Израиля, вводят его через 48 часов после начала химии и действует он 30 дней, поднимая кровь. И теоретически, если он сработает, поможет поддержать организм во время третьего курса. В общем, завтра утром старт химии и продержаться нужно до пятницы - и в пятницу его введут. И будем смотреть, как буду себя чувствовать. Но тут еще момент - ставить его нужно только в живот. А у меня после операции еще до сих пор психологический ступор. Сам укол крайне болезненный (его аналоги мне ставили в руку неоднократно). Меня от этой мысли просто начинает трясти, и я ничего не могу поделать".Пожелаем Ламе здоровья и побольше добрых людей вокруг.Не таких, как Андрей Ковалев, который изначально не поверил в болезнь Ламы, озвучив мнение, что: "я извинюсь только тогда когда она покинет этот мир по медпоказаниям".В итоге Лама даже опубликовала обращение к Президенту, где просила помощи и защиты:"ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ. Я, тяжело-онкобольная, заслуженный человек своей Страны, дочь Офицера и Гражданин России ПРОШУ ЗАЩИТЫ У ВЛАДИМИРА ПУТИНА от травли, которую на меня публично устроил в силу личной мести(отвергнутый поклонник) олигарх и недостойный член партии Единая Россия А.Ковалев. Я ежедневно борюсь за жизнь. У меня серьезный диагноз, подтвержденный ОФИЦИАЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ из серьезных лечебных заведений: Аденокарценома. Эндометриоидный РАК 3-й СТАДИИ С МЕТОСТАЗАМИ В ЛИМФОУЗЛАХ с отягчающими обстоятельствами непереносимости многих препаратов. Я беззащитна и даже не смогу на данный момент заниматься исковым заявлением по защите Чести и Достоинства- на это просто нет ни денег ни физических сил. Я ежедневно борюсь за свою жизнь-на это уходят все силы, в состоянии безысходности я даже открыто обратилась к людям за помощью, так как нахожусь в нетрудоспособном состоянии после тяжелейшей 5-ти часовой операции. Процесс лечения очень длительный и мучительный. Миллионы людей знают ЧТО ТАКОЕ РАК... Своими чудовищными ложными обвинениями, публичными глумлениями, насмешками (что якобы я еще рожу двоих детей- это при вырезанной матке, трубах, яичниках, лимфоузлах, кишке в брюшной полости и тд) Ковалев усугубляет моё физическое и моральное состояние-чем СОЗДАЁТ ДЛЯ МЕНЯ РЕАЛЬНУЮ УГРОЗУ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ. Фразы, брошенные мне "я извинюсь только тогда когда она покинет этот мир по медпоказаниям" противоречат даже Христианским законам и религиям ВСЕГО МИРА... Если у него имеются домыслы и фантазии-он имеет право обратиться в прокуратуру, но не заниматься кощунственным собственным пиаром на моей личной трагедии и беде через СМИ. Это не повод для черного пиара на крови!Так же прошу общественной поддержки у простых людей, потому как в противовес олигарху -мне, простой девушке со смертельным диагнозом в беспомощном положении противостоять беспределу очень сложно. Помощи он мне не(!) предлагал и не оказывал. Хотел бы помочь- уже давно бы помог, без издевательств. Я ПРОШУ ЗАЩИТЫ У ДУХОВНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕЛИГИЙ ВСЕГО МИРА. Я ПРОШУ ЗАЩИТЫ У ДУХОВНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕЛИГИЙ ВСЕГО МИРА: так добивать и публично оскорблять беззащитного смертельно больного человека противоречит всем заповедям и считается смертным грехом. Я требую публичных извинений передо мной и моей семьей от подонка Ковалёва. ПРОШУ ФИЗИЧЕСКОЙ И МОРАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, чтобы он оставил меня впокое и НЕ МАРАЛ МОЕ ДОБРОЕ ИМЯ. С уважением и надеждой на это при жизни- Сафонова Лама Леонидовна. (К открытому письму в сеть прилагаю 4 фото-листа с копиями документов, в администрацию Президента приложу сканы оригиналов).".В итоге Андрей Ковалев все-таки извинился.