Мама Тимати поведала о проблемах в семье

Женщина рассказывает пользователям "Инстаграм" о том, как воспитывает любимую внучку Алису.По словам Симоны, ее детство было сложным. Она не смогла завоевать любовь родной мамы. Родители очень хотели мальчика, а родилась она.«Папа очень хотел сына, даже имя было готово – Семен (так звали моего дедушку). Но, увы. Когда Маме сказали, что родилась девочка, она прорыдала до утра... Она так мечтала оправдать доверие любимого! Наверное, в тот момент мне было все равно, но впоследствии рассказы об этом почему-то били в самое сердце... Меня назвали редким иностранным именем - Симона, оно видимо перекликалось с Семеном...А мы с папой полюбили друг друга сразу и навсегда. Как и все мамы, моя кормила, ухаживала и лечила. Я уже писала, что папа был музыкантом и, когда годам к трем обнаружилось, что у девочки ярко выраженные музыкальные способности, это сблизило нас еще сильнее», - поделилась женщина.