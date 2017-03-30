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Мама Тимати поведала о проблемах в семье

Сегодня, 15:36
Мама популярного певца Тимати Симона Юнусова активно ведет свой микроблог, общается с подписчиками.

Мама Тимати поведала о проблемах в семье
Женщина рассказывает пользователям "Инстаграм" о том, как воспитывает любимую внучку Алису.

По словам Симоны, ее детство было сложным. Она не смогла завоевать любовь родной мамы. Родители очень хотели мальчика, а родилась она.

Мама Тимати поведала о проблемах в семье


«Папа очень хотел сына, даже имя было готово – Семен (так звали моего дедушку). Но, увы. Когда Маме сказали, что родилась девочка, она прорыдала до утра... Она так мечтала оправдать доверие любимого! Наверное, в тот момент мне было все равно, но впоследствии рассказы об этом почему-то били в самое сердце... Меня назвали редким иностранным именем - Симона, оно видимо перекликалось с Семеном...

Мама Тимати поведала о проблемах в семье


А мы с папой полюбили друг друга сразу и навсегда. Как и все мамы, моя кормила, ухаживала и лечила. Я уже писала, что папа был музыкантом и, когда годам к трем обнаружилось, что у девочки ярко выраженные музыкальные способности, это сблизило нас еще сильнее», - поделилась женщина.

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Ключевые слова: Тимати

Количество просмотров: 1 040
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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