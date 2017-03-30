Рита Дакота вступилась за жену олигарха, который ее избивал

По рассказам модели, она рассталась с супругом осенью 2016 года. Но они вынуждены были увидеться для участия в съемках клипа певицы Риты Дакоты, проходивший в Нью-Йорке.По сценарию пара должна была сыграть счастье в их семье.Лиза утверждает, что отказаться никак не получалось, так как договор был заключен заблаговременно.Дакота решила объяснить ситуацию, поведав о том, что в клипе снимается другая девушка, а бизнесмен продюсирует видео.«Вот она моя чикулечка из нового клипа вопреки некоторым появившимся сегодня статьям. Никаких других «женских ролей» в клипе не будет, соответственно. Вот таким вот актерским составом снимаем наше чудо, и сегодня заключительный съемочный день, к нам добавится прекрасный актер (мужского пола). Поэтому очень прошу прессу не звонить мне больше на тему других мифических «героинь», их не ожидается, и они не появятся в моих видео-работах. Ну, а всем, кому интересны не скандалы и сплетни, а моя музыка и творчество - вы даже не представляете, что мы задумали, и какой огненный у нас сценарий», - поделилась в микроблоге Дакота.