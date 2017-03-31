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Жена Александра Носика поделилась своим мнением о разводе

Сегодня, 13:32
Некоторое время назад популярного актера Александра Носика, который находится в официальном браке, застукали на свидании с молодой певицей Анастасией Крайновой.

Жена Александра Носика поделилась своим мнением о разводе
Отвечая на вопросы журналистов, актер не стал опровергать новость о его романе.

Также он сказал, что с супругой они расстались уже несколько недель назад.

Журналисты решили разузнать мнение жены Носика. Она надеется на то, что муж к ней вернется, а с Крайновой она находится в дружеских отношениях.


Жена Александра Носика поделилась своим мнением о разводе


«У прессы очень искаженное представление о наших отношениях. Мы не собираемся разводиться, мы просто временно разъехались, чтобы, так сказать, «выдохнуть». Более того, я дружу с Настей и могу сказать, что он к ней не ушел. Он вообще знает, что говорил такое? Он не мог такого сказать. Я могу вам поклясться, что это не его слова. Мы адекватные, нормальные люди, так же продолжаем работать вместе, просто временно поживем отдельно», – объявила супруга актера.

Надеемся, что в семье Александра все наладится.

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Ключевые слова: Анастасия Крайнова, Александр Носик

Количество просмотров: 4 017
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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