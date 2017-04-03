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Дочь Иосифа Пригожина открыла собственный бутик

Вчера, 21:11
Дочка продюсера Иосифа Пригожина занялась бизнесом.

Дочь Иосифа Пригожина открыла собственный бутик
Дочь известного продюсера и мужа певицы Валерии от первого брака Даная Пригожина открыла свой интернет-бутик одежды. Как ни странно, новоиспеченный магазин получил название "Даная".

Дочь Иосифа Пригожина открыла собственный бутик


В бутике предлагается довольно широкий ассортимент нарядов по приемлемым ценам. Размерный ряд также рассчитан на большой круг покупателей - от 40-го до 60-го.

Дочь Иосифа Пригожина открыла собственный бутик


Дочь Иосифа Пригожина открыла собственный бутик


Дочь Иосифа Пригожина открыла собственный бутик


Дочь Иосифа Пригожина открыла собственный бутик


Бутик уже обзавёлся своим аккаунтом в Instagram. Также проводится первый розыгрыш для клиентов.

Дочь Иосифа Пригожина открыла собственный бутик


Дочь Иосифа Пригожина открыла собственный бутик

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Ключевые слова: Иосиф Пригожин

Количество просмотров: 2 197
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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