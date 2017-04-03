Дочь Иосифа Пригожина открыла собственный бутик

Дочь известного продюсера и мужа певицы Валерии от первого брака Даная Пригожина открыла свой интернет-бутик одежды. Как ни странно, новоиспеченный магазин получил название "Даная".В бутике предлагается довольно широкий ассортимент нарядов по приемлемым ценам. Размерный ряд также рассчитан на большой круг покупателей - от 40-го до 60-го.Бутик уже обзавёлся своим аккаунтом в Instagram. Также проводится первый розыгрыш для клиентов.