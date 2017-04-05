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Николай Носков расстался с женой

Сегодня, 12:13
На данный момент певец Николай Носков находится в лечебном учреждении.

Николай Носков расстался с женой
На днях сообщили новость о том, что певец до больницы разорвал отношения с супругой Мариной, с которой прожил около 40 лет.

По сообщениям инсайдера, супруги решили остаться друзьями и расстались мирно.

Николай Носков расстался с женой


Для уточнения информации журналисты обратились к представителю певца, которая не стала подтверждать или опровергать информацию, а возмутилась тем, что всем интересна личная жизнь Носкова.

«Почему у всех появляется интерес к личной жизни такого талантливого человека, как Николай Иванович? Почему нет ажиотажа, когда он выпускает новый альбом? Он не может расстаться с женой, так как находится в больнице. Официально он с женой своей не разведен», - ответила Ольга.

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Ключевые слова: Николай Носков

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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