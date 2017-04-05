Николай Носков расстался с женой

На днях сообщили новость о том, что певец до больницы разорвал отношения с супругой Мариной, с которой прожил около 40 лет.По сообщениям инсайдера, супруги решили остаться друзьями и расстались мирно.Для уточнения информации журналисты обратились к представителю певца, которая не стала подтверждать или опровергать информацию, а возмутилась тем, что всем интересна личная жизнь Носкова.«Почему у всех появляется интерес к личной жизни такого талантливого человека, как Николай Иванович? Почему нет ажиотажа, когда он выпускает новый альбом? Он не может расстаться с женой, так как находится в больнице. Официально он с женой своей не разведен», - ответила Ольга.