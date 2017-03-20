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Женатый Александр Носик без стеснения обнимается с любовницей на людях

Сегодня, 19:39
Недавно стало известно, что актер Александр Носик забавляется не только с официальной супругой.

Женатый Александр Носик без стеснения обнимается с любовницей на людях


Теперь он публично демонстрируя любовь к другим женщинам. Напомним, официальной супругой Носика является Ольга.

Женатый Александр Носик без стеснения обнимается с любовницей на людях


После появилась информация о его романе с певицей Анастасией Крайновой. Не отказывается говорить слова любви Носик и Ольге Бузовой (куда ж такой скандал и без неё).

Женатый Александр Носик без стеснения обнимается с любовницей на людях


Всё это казалось пиаром, если бы не фотография, на которой Носик и Крайнова обнимаются в аэропорту. Очень странно, что люди, которых называли любовниками такие счастливые, да еще куда-то вместе летят.

Женатый Александр Носик без стеснения обнимается с любовницей на людях


Отмечу, что все эти "телодвижения" в жизни Носика начались после того, как актер появился на программе "Секрет на миллион" у Леры Кудрявцевой, где он доказывал всему миру, что не бесплоден... Вам не кажется, что актер просто решил хорошенько пропиарить себя, устраивая такой "цирк". Только вот приятно ли всё это его супруге? Вопрос.

Женатый Александр Носик без стеснения обнимается с любовницей на людях


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Ключевые слова: Александр Носик

Количество просмотров: 4 940
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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