Дэвид Швиммер с супругой приняли решение разъехаться

Поклонники гадают, закончится ли все разводом, или супруги вновь сойдутся.
Пара решила взять паузу, как раз для того, чтобы решить этот вопрос.
Супруги попросили журналистов не беспокоить их вопросами и дать самим спокойно разобраться в проблеме.
«С большой любовью и уважением друг к другу мы приняли решение пожить отдельно до тех пор, пока не определимся с будущим наших отношений. Главным приоритетом для нас является, конечно же, счастье нашей дочери. Мы очень просим у поклонников поддержки и уважения нашего права на личную жизнь в этот непростой период», – сообщили в своем заявлении супруги.