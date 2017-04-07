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Дэвид Швиммер с супругой приняли решение разъехаться

Вчера, 18:55
Некоторое время назад появилась новость о том, что в семье популярного актера, звезды сериала "Друзья" Дэвида Швиммера проблемы.

Дэвид Швиммер с супругой приняли решение разъехаться
Они с женой Зоуи Бакман решили временно пожить отдельно.

Поклонники гадают, закончится ли все разводом, или супруги вновь сойдутся.

Дэвид Швиммер с супругой приняли решение разъехаться


Пара решила взять паузу, как раз для того, чтобы решить этот вопрос.

Супруги попросили журналистов не беспокоить их вопросами и дать самим спокойно разобраться в проблеме.

Дэвид Швиммер с супругой приняли решение разъехаться


«С большой любовью и уважением друг к другу мы приняли решение пожить отдельно до тех пор, пока не определимся с будущим наших отношений. Главным приоритетом для нас является, конечно же, счастье нашей дочери. Мы очень просим у поклонников поддержки и уважения нашего права на личную жизнь в этот непростой период», – сообщили в своем заявлении супруги.

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Ключевые слова: Дэвид Швиммер

Количество просмотров: 3 380
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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