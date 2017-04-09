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Михаил Грушевский поведал, что изменял бывшей жене

Сегодня, 12:31
Брак пародиста Михаила Грушевского и его бывшей жены Ирины Мироновой распался около пяти лет назад.

Михаил Грушевский поведал, что изменял бывшей жене
Супруги официально были женаты более десяти лет.

Расставание пары получилось громким, остаться друзьями они не смогли.

Бывшая супруга обвинила пародиста в изменах, но признать этот факт Михаил Грушевский смог только сейчас.

Он стал героем программы "Секрет на миллион", где раскрыл свои тайны.

Михаил Грушевский поведал, что изменял бывшей жене


«В последние годы нашей совместной жизни я позволял себе тему флирта, но я не жил двойной жизнью, - поведал мужчина. - Но у меня не было отношений, которые я откладывал на потом. Вот, дескать, разведусь и перейду к другой женщине. Да мне недоставало в семье, но я не умею врать…»

После того, как Лера Кудрявцева задала прямой вопрос, изменял ли Грушевский жене, пародист ответил:

«Могу честно сказать, что я пытался компенсировать те витамины, которые недополучал в браке, но это не имело большого успеха. Мне не нужен секс, если кроме него у меня с женщиной ничего нет».

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Ключевые слова: Михаил Грушевский

Количество просмотров: 4 303
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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