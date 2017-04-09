Михаил Грушевский поведал, что изменял бывшей жене

Супруги официально были женаты более десяти лет.Расставание пары получилось громким, остаться друзьями они не смогли.Бывшая супруга обвинила пародиста в изменах, но признать этот факт Михаил Грушевский смог только сейчас.Он стал героем программы "Секрет на миллион", где раскрыл свои тайны.«В последние годы нашей совместной жизни я позволял себе тему флирта, но я не жил двойной жизнью, - поведал мужчина. - Но у меня не было отношений, которые я откладывал на потом. Вот, дескать, разведусь и перейду к другой женщине. Да мне недоставало в семье, но я не умею врать…»После того, как Лера Кудрявцева задала прямой вопрос, изменял ли Грушевский жене, пародист ответил:«Могу честно сказать, что я пытался компенсировать те витамины, которые недополучал в браке, но это не имело большого успеха. Мне не нужен секс, если кроме него у меня с женщиной ничего нет».