Никита Джигурда все еще испытывает чувства к Марине Анисиной

Шоумен открыто рассказал об отношениях с бывшей женой Мариной Анисиной и своими детьми.Джигурда уверяет, что продолжает общение с близкими для себя людьми.«Я не могу изменить Анисиной, и она это знает. Ей клепали доказательства, рассказывали про мои оргии и так далее, а она говорила: «Покажите видео». И когда ей предоставили информацию, и стало понятно, что это подстава, у нее открылись глаза. Я сотворил миф, девять лет я доказывал миру, что каждая женщина — это богиня… Но просто не каждой это говорят. В первый же день я ей сказал, влюбившись: «Я хочу, чтобы ты мне родила такую же зеленоглазую богиню», – поведал Джигурда.Надеемся, что бывшие супруги смогут мирно разобраться в своих отношениях.