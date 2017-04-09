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Никита Джигурда все еще испытывает чувства к Марине Анисиной

Сегодня, 12:56
В прошлую пятницу, 7 апреля, Никита Джигурда дал пресс-конференцию.

Никита Джигурда все еще испытывает чувства к Марине Анисиной
Шоумен открыто рассказал об отношениях с бывшей женой Мариной Анисиной и своими детьми.

Джигурда уверяет, что продолжает общение с близкими для себя людьми.

Никита Джигурда все еще испытывает чувства к Марине Анисиной


«Я не могу изменить Анисиной, и она это знает. Ей клепали доказательства, рассказывали про мои оргии и так далее, а она говорила: «Покажите видео». И когда ей предоставили информацию, и стало понятно, что это подстава, у нее открылись глаза. Я сотворил миф, девять лет я доказывал миру, что каждая женщина — это богиня… Но просто не каждой это говорят. В первый же день я ей сказал, влюбившись: «Я хочу, чтобы ты мне родила такую же зеленоглазую богиню», – поведал Джигурда.

Надеемся, что бывшие супруги смогут мирно разобраться в своих отношениях.

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Ключевые слова: Никита Джигурда

Количество просмотров: 1 781
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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