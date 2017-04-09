Не обнаружили Платона и в детском саду, который он посещал до этого. Видимо, Дмитрий решил, что лучше сменить место жительства, чтобы его не доставали. Ну, или просто уехал на некоторое время с Платоном из Москвы.
Дмитрий Шепелев скрывается от приставов и родителей Жанны Фриске
Сегодня, 17:38
Родители Жанны Фриске пытались найти Дмитрия Шепелева и Платона возле его дома, чтобы поздравить малыша, но так и не смогли сделать этого.
Более того, не смогли найти его и судебные исполнители, которые должны были сообщить Шепелеву о том, что на него накладывается штраф в 5 000 рублей за то, что он не выполнил решение суда и не организовал встречу Платона с родственниками.
Не обнаружили Платона и в детском саду, который он посещал до этого. Видимо, Дмитрий решил, что лучше сменить место жительства, чтобы его не доставали. Ну, или просто уехал на некоторое время с Платоном из Москвы.
Не обнаружили Платона и в детском саду, который он посещал до этого. Видимо, Дмитрий решил, что лучше сменить место жительства, чтобы его не доставали. Ну, или просто уехал на некоторое время с Платоном из Москвы.
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Ключевые слова: Дмитрий Шепелев
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Количество просмотров: 247
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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