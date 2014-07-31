Бывший супруг Джанет Джексон впервые прокомментировал развод с певицей

Популярная исполнительница и родная сестра короля поп-музыки Майкла Джексона Джанет впервые стала мамой в 50 лет - счастливое событие произошло в январе этого года. Поклонники по всему миру радовались за звездную пару, ведь сама Джанет неоднократно заявляла, что очень счастлива в браке.С катарским миллиардером Виссамом Аль-Мана она прожила пять лет и даже приняла ислам.По сообщениям западных изданий, паре удалось избежать скандального разрыва и они останутся друзьями ради сына. Эту информацию подтверждает и сам миллиардер, оставивший в своём блоге такое сообщение: "Благодарю за божественную любовь, вечную поддержку и за то, что ты мой лучший друг. Я так сильно тебя люблю".