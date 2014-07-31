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Бывший супруг Джанет Джексон впервые прокомментировал развод с певицей

Сегодня, 02:03
Американская певица Джанет Джексон объявила о разводе с мужем в начале апреля.

Бывший супруг Джанет Джексон впервые прокомментировал развод с певицей
Популярная исполнительница и родная сестра короля поп-музыки Майкла Джексона Джанет впервые стала мамой в 50 лет - счастливое событие произошло в январе этого года. Поклонники по всему миру радовались за звездную пару, ведь сама Джанет неоднократно заявляла, что очень счастлива в браке.

Бывший супруг Джанет Джексон впервые прокомментировал развод с певицей


С катарским миллиардером Виссамом Аль-Мана она прожила пять лет и даже приняла ислам.

Бывший супруг Джанет Джексон впервые прокомментировал развод с певицей


По сообщениям западных изданий, паре удалось избежать скандального разрыва и они останутся друзьями ради сына. Эту информацию подтверждает и сам миллиардер, оставивший в своём блоге такое сообщение: "Благодарю за божественную любовь, вечную поддержку и за то, что ты мой лучший друг. Я так сильно тебя люблю".

Бывший супруг Джанет Джексон впервые прокомментировал развод с певицей

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Ключевые слова: Джанет Джексон

Количество просмотров: 1 534
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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