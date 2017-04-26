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Мама Даны Борисовой призналась, что дочь сбежала из клиники для наркоманов

Вчера, 23:17
В 2015 году Андрей Малахов приезжал в гости к Дане Борисовой, где блондинка откровенно говорила с ведущим "Пусть говорят" о наркотиках, но после пожалела о своих словах и взяла обещание с редакции программы не показывать это позорное интервью.

Мама Даны Борисовой призналась, что дочь сбежала из клиники для наркоманов
Мама Даны Борисовой призналась, что дочь сбежала из клиники для наркоманов


Мама Даны Борисовой призналась, что дочь сбежала из клиники для наркоманов


Мама Даны Борисовой призналась, что дочь сбежала из клиники для наркоманов


Тогда Дана заверила Андрея, что мама Екатерина Ивановна её оклеветала, и никаких препаратов телезвезда не принимала.

Мама Даны Борисовой призналась, что дочь сбежала из клиники для наркоманов


Блондинка говорила о том, что, если бы что-то было не так, то учителя Полины, за которой она ежедневно приезжала в школу, точно бы заметили изменения в её состоянии и настроении.

Мама Даны Борисовой призналась, что дочь сбежала из клиники для наркоманов


Борисова признавалась, что жутко переживает из-за всей той грязи, которую мама "вылила" на всю страну, ведь в первую очередь страдает её дочь Полина, а так же негативный след остается и у коллег Борисовой, которые отказываются с ней сотрудничать.

Мама Даны Борисовой призналась, что дочь сбежала из клиники для наркоманов


Андрей Малахов на всю страну показал неизданную исповедь Даны Борисовой о наркотиках

Тогда Дана попросила не публиковать это интервью, но сегодня, когда мама Борисовой вновь "бьёт тревогу" в студии Малахова, Андрей решился показать эту видео-исповедь:



Напомним, Екатерина Ивановна приехала из Крыма после тревожного звонка внучки Полины, которая по телефону заверяла бабушку, что находит у мамы порошок, трубочки и карточки. Так же девочка призналась, что из школы её забирает не мама, а Рэй - стилист Даны, который, по словам Екатерины Ивановны, и привозит ей препараты. Он же, судя по роликам, и укладывает Дану...в прямом смысле этого слова:



Помимо этого Рэй с "незнакомыми дядями" приезжает к Дане поздно вечером, когда Полина уже ложится спать. А алкоголем ведущую снабжает охранник. Всё это стало известно из интервью мамы Даны Борисовой в программе "Пусть говорят" от 26.04.2017. Посмотреть откровения Екатерины Николаевны можно ниже:



Екатерина Николаевна призналась, что дочка лежала в клинике, пытаясь лечиться, но ушла оттуда через две недели. Теперь Дана почти ничего не ест и ждет, когда же ей отдадут дочку, которая после скандала живет у папы. Хотя мама уверена, что пока Борисова не пройдет лечение, Максим, ребенка не отдаст.

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Ключевые слова: Дана Борисова

Количество просмотров: 14 183
Автор: Mysha

Автор фото: скриншот

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