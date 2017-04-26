Мама Даны Борисовой призналась, что дочь сбежала из клиники для наркоманов

Тогда Дана заверила Андрея, что мама Екатерина Ивановна её оклеветала, и никаких препаратов телезвезда не принимала.Блондинка говорила о том, что, если бы что-то было не так, то учителя Полины, за которой она ежедневно приезжала в школу, точно бы заметили изменения в её состоянии и настроении.Борисова признавалась, что жутко переживает из-за всей той грязи, которую мама "вылила" на всю страну, ведь в первую очередь страдает её дочь Полина, а так же негативный след остается и у коллег Борисовой, которые отказываются с ней сотрудничать.Андрей Малахов на всю страну показал неизданную исповедь Даны Борисовой о наркотикахТогда Дана попросила не публиковать это интервью, но сегодня, когда мама Борисовой вновь "бьёт тревогу" в студии Малахова, Андрей решился показать эту видео-исповедь:Напомним, Екатерина Ивановна приехала из Крыма после тревожного звонка внучки Полины, которая по телефону заверяла бабушку, что находит у мамы порошок, трубочки и карточки. Так же девочка призналась, что из школы её забирает не мама, а Рэй - стилист Даны, который, по словам Екатерины Ивановны, и привозит ей препараты. Он же, судя по роликам, и укладывает Дану...в прямом смысле этого слова:Помимо этого Рэй с "незнакомыми дядями" приезжает к Дане поздно вечером, когда Полина уже ложится спать. А алкоголем ведущую снабжает охранник. Всё это стало известно из интервью мамы Даны Борисовой в программе "Пусть говорят" от 26.04.2017. Посмотреть откровения Екатерины Николаевны можно ниже:Екатерина Николаевна призналась, что дочка лежала в клинике, пытаясь лечиться, но ушла оттуда через две недели. Теперь Дана почти ничего не ест и ждет, когда же ей отдадут дочку, которая после скандала живет у папы. Хотя мама уверена, что пока Борисова не пройдет лечение, Максим, ребенка не отдаст.