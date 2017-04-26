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Мама Даны Борисовой нашла виновных в наркомании дочери

Вчера, 23:41
26 апреля 2017 года в студии программы "Пусть говорят" появилась мама телеведущей Даны Борисовой.

Мама Даны Борисовой нашла виновных в наркомании дочери
Пожилая женщина утверждала, что её дочери срочно требуются деньги на лечение от наркотической зависимости. Она разочарована тем, что от Даны отвернулись все. Даже дочка Полина, которую забрал папа, боится возвращаться домой.

Мама Даны Борисовой нашла виновных в наркомании дочери


Мама Даны Борисовой нашла виновных в наркомании дочери


Мама Даны Борисовой нашла виновных в наркомании дочери


Мама Борисовой в слезах рассказывает о том, что в данный момент она взяла кредит под залог квартиры в Крыму.

Мама Даны Борисовой нашла виновных в наркомании дочери


Это последние деньги, но она просто не может не помочь своей дочери.

Мама Даны Борисовой нашла виновных в наркомании дочери


В сети обсуждают видео-доказательство наркомании Даны Борисовой

Так же Екатерина Ивановна жалуется, что она убеждала дочь пойти лечиться, говоря ей о плохом внешнем виде, но Дана в ответ хамила и отвечала очень грубо.

Мама Даны Борисовой нашла виновных в наркомании дочери


Мама Даны Борисовой нашла виновных в наркомании дочери


В бедах дочери мама обвинила покойного директора Тиму Брика и её нынешнего стилиста, который якобы и доставлял ей наркотики.

Мама Даны Борисовой нашла виновных в наркомании дочери


Чуть ниже видео, которое было снято 2 месяца назад. Заметно, что речь Даны далека от телевизионной подачи. Может и правда что-то со здоровьем?



Полностью посмотреть онлайн эфир программы "Пусть говорят" от 26.04.2017 с Даной Борисовой "Сердце Данки" можно ниже:


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Ключевые слова: Дана Борисова

Количество просмотров: 10 777
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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Мама Даны Борисовой нашла виновных в наркомании дочери 26 апреля 2017 года в студии программы "Пусть говорят" появилась мама телеведущей Даны Борисовой.
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