Мама Даны Борисовой нашла виновных в наркомании дочери

Пожилая женщина утверждала, что её дочери срочно требуются деньги на лечение от наркотической зависимости. Она разочарована тем, что от Даны отвернулись все. Даже дочка Полина, которую забрал папа, боится возвращаться домой.Мама Борисовой в слезах рассказывает о том, что в данный момент она взяла кредит под залог квартиры в Крыму.Это последние деньги, но она просто не может не помочь своей дочери.В сети обсуждают видео-доказательство наркомании Даны БорисовойТак же Екатерина Ивановна жалуется, что она убеждала дочь пойти лечиться, говоря ей о плохом внешнем виде, но Дана в ответ хамила и отвечала очень грубо.В бедах дочери мама обвинила покойного директора Тиму Брика и её нынешнего стилиста, который якобы и доставлял ей наркотики.Чуть ниже видео, которое было снято 2 месяца назад. Заметно, что речь Даны далека от телевизионной подачи. Может и правда что-то со здоровьем?Полностью посмотреть онлайн эфир программы "Пусть говорят" от 26.04.2017 с Даной Борисовой "Сердце Данки" можно ниже: