Мама Даны Борисовой нашла виновных в наркомании дочери

Мама Борисовой в слезах рассказывает о том, что в данный момент она взяла кредит под залог квартиры в Крыму.
Это последние деньги, но она просто не может не помочь своей дочери.
В сети обсуждают видео-доказательство наркомании Даны Борисовой
Так же Екатерина Ивановна жалуется, что она убеждала дочь пойти лечиться, говоря ей о плохом внешнем виде, но Дана в ответ хамила и отвечала очень грубо.
В бедах дочери мама обвинила покойного директора Тиму Брика и её нынешнего стилиста, который якобы и доставлял ей наркотики.
Чуть ниже видео, которое было снято 2 месяца назад. Заметно, что речь Даны далека от телевизионной подачи. Может и правда что-то со здоровьем?
Полностью посмотреть онлайн эфир программы "Пусть говорят" от 26.04.2017 с Даной Борисовой "Сердце Данки" можно ниже: