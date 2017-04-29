Борис Корчевников прокомментировал слух о закрытии "Прямого эфира"

На днях в микроблоге звезды появилась информация о том, что Борис не собирается уходить из программы.Но практически сразу этот пост был удален.Теперь же Корчевников решил прояснить ситуацию и развеять слухи.«Ровно четыре года назад в этой студии началась моя новая жизнь. Спасибо всем, кто пишет мне теплое о нашей программе, всем, кто смотрит и болеет вместе с нами за поразительные судьбы, которые мы здесь проживаем. И будем проживать. «Прямой эфир» с Борисом Корчевниковым не закрывается. Это слухи. Я не ухожу. Вместе с нашей командой мы готовим лучший ответ на информационную шумиху вокруг нас: ответ программами и еще более поразительными судьбами наших героев. Спасибо вам», – сообщил знаменитость.Надеемся, что полюбившаяся передача будет и дальше радовать поклонников.