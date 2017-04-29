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Борис Корчевников прокомментировал слух о закрытии "Прямого эфира"

Вчера, 22:29
В последнее время ходят много слухов о телеведущем Борисе Корчевникове и передаче "Прямой эфир".

Борис Корчевников прокомментировал слух о закрытии "Прямого эфира"
На днях в микроблоге звезды появилась информация о том, что Борис не собирается уходить из программы.

Борис Корчевников прокомментировал слух о закрытии "Прямого эфира"


Но практически сразу этот пост был удален.

Теперь же Корчевников решил прояснить ситуацию и развеять слухи.

Борис Корчевников прокомментировал слух о закрытии "Прямого эфира"


«Ровно четыре года назад в этой студии началась моя новая жизнь. Спасибо всем, кто пишет мне теплое о нашей программе, всем, кто смотрит и болеет вместе с нами за поразительные судьбы, которые мы здесь проживаем. И будем проживать. «Прямой эфир» с Борисом Корчевниковым не закрывается. Это слухи. Я не ухожу. Вместе с нашей командой мы готовим лучший ответ на информационную шумиху вокруг нас: ответ программами и еще более поразительными судьбами наших героев. Спасибо вам», – сообщил знаменитость.

Надеемся, что полюбившаяся передача будет и дальше радовать поклонников.

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Ключевые слова: Борис Корчевников

Количество просмотров: 6 695
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Прямой эфир»

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