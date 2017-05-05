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Никита Джигурда поведал о примирении с Мариной Анисиной

Сегодня, 15:59
Некоторое время назад фанаты удивились, увидев совместный снимок бывших супругов Марины Анисиной и Никиты Джигурды.

Никита Джигурда поведал о примирении с Мариной Анисиной
Оказалось, что после громкого развода, экс-супруги снова решили быть вместе.

Никита в интервью с корреспондентами рассказал, что причиной их расставания стали действия завистников.

Никита Джигурда поведал о примирении с Мариной Анисиной


«Очень долгое время Анисина слушала про меня клевету, про мои оргии, измены, – сообщил Джигурда. – А она ведь в общем-то наивная девочка, всему верила. Но сейчас она узнала правду, убедилась в том, что я не употребляю тяжелые наркотики. При ней я сдал анализы, в моей крови ничего не было найдено из запрещенных препаратов. Марина меня простила, мы сейчас снова вместе, счастливы, с нашими детьми. Никому не удастся нас разлучить...

Никита Джигурда поведал о примирении с Мариной Анисиной


Она сейчас разведенная женщина, свободная, ведет себя немного по-другому. Если в начале наших отношений она готовила мне завтрак в постель, то теперь я с утра провожаю детей в школу и покупаю ей булочки, нежно целую. Что касается детей, третий ребенок у нас точно будет – Марина дала на это согласие. Я хочу много детей от своей любимой женщины. Но пока нам нужно разобраться с еще одним делом – в мае возобновятся суды по делу о завещании Браташ – необходимо через это пройти. Также я готов и снова жениться на Анисиной, выбор только за ней».

Звезда делится, что очень рад воссоединению своей семьи.

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Ключевые слова: Марина Анисина, Никита Джигурда

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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