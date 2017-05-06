Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Владимир Епифанцев прокомментировал обвинения со стороны супруги

Вчера, 22:17
Недавно актриса Анастасия Веденская, жена Владимира Епифанцева, пообщалась с журналистами.

Владимир Епифанцев прокомментировал обвинения со стороны супруги
Артистка рассказала, из-за чего она приняла решение расстаться с мужем.

Веденская поведала о неадекватном поведении Епифанцева в последнее время. В результате сейчас она готовит документы на развод.

Владимир Епифанцев прокомментировал обвинения со стороны супруги


«Я живу в своем мире. Не видел ее интервью. Не знаю, что сказала жена. Она очень красивая, умная и талантливая. На остальное мне плевать. Если говорить о разводе, скажу так – у каждого человека есть неудачные мысли. Я не понимаю, мне неинтересно то, что интересно обычным людям», - сообщил Владимир корреспондентам.

Епифанцев считает, что легче живется тем, кто смотрит на жизнь проще.

← Ольга Гажиенко рассказала о планах на ... Беременная третьим ребенком Джессика ... →

Ключевые слова: Владимир Епифанцев

Количество просмотров: 6 071
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Супруга Владимира Епифанцева требует ежемесячных выплат на жизнь
Владимир Епифанцев раскрыл подробности знакомства с пропавшей девочкой
Владимира Епифанцева подозревают в пропаже ребенка
Молодая жена олигарха предъявила ему обвинения в побоях
Самое популярное за неделю
Комментарии




Ирина Салтыкова устроила шикарную вечеринку в Монако Звезда 90-х Ирина Салтыкова устроила праздник в честь дня рождения в Монако.
Друг Виктории Карасевой сообщил, куда она исчезла Почти три месяца назад экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Карасева в последний раз выходила в сеть.
Миранда Керр обнажила ноги, надев супер-мини наряд На днях в Лос-Анджелесе прошла презентация новой коллекции часов элитного бренда Cartier, на которую была приглашена очаровательная модель Миранда Керр.
Беременная третьим ребенком Джессика Альба "поймана" папарацци Еще в начале 2017 года папарацци заподозрили у Джессики Альбы третью беременность, но так как актриса тщательно избегала тусовок, правда это или нет - выяснить не удавалось.
Владимир Епифанцев прокомментировал обвинения со стороны супруги Недавно актриса Анастасия Веденская, жена Владимира Епифанцева, пообщалась с журналистами.
Ольга Гажиенко рассказала о планах на второго ребенка В семье звезды главной телестройки страны Ольги Гажиенко подрастает очаровательный сын.
Сестра Сати Казановой поведала о тяжелой жизни за рубежом У известной певицы и бывшей участницы группы "Фабрика" Сати Казановой есть 23-летняя сестра Мадина.
Анастасия Стоцкая не может сдержать себя перед родами Известная певица Анастасия Стоцкая в скором времени ожидает появления на свет ребенка.
Анастасия Решетова шокировала новостью о приступах булимии Известная модель Анастасия Решетова готовит к печати первую книгу "Сегодня я проснулась другой".
Дочь Анны Седоковой обиделась на нелестные комментарии Некоторое время назад дочь известной исполнительницы Анны Седоковой Алина завела аккаунт в Инстаграм.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.