Владимир Епифанцев прокомментировал обвинения со стороны супруги

Артистка рассказала, из-за чего она приняла решение расстаться с мужем.Веденская поведала о неадекватном поведении Епифанцева в последнее время. В результате сейчас она готовит документы на развод.«Я живу в своем мире. Не видел ее интервью. Не знаю, что сказала жена. Она очень красивая, умная и талантливая. На остальное мне плевать. Если говорить о разводе, скажу так – у каждого человека есть неудачные мысли. Я не понимаю, мне неинтересно то, что интересно обычным людям», - сообщил Владимир корреспондентам.Епифанцев считает, что легче живется тем, кто смотрит на жизнь проще.