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Джастин Теру поделился проблемами в браке с Дженнифер Энистон

Сегодня, 17:02
Часто актеры Дженнифер Энистон и Джастин Теру в интервью рассказывают, насколько они счастливы в браке друг с другом.

Джастин Теру поделился проблемами в браке с Дженнифер Энистон
Но на днях актер поведал о конфликтах в семье из-за его пагубной привычки играть в компьютерные игры.

Джастин может проводить за игрой много времени, что не одобряет его супруга.

Джастин Теру поделился проблемами в браке с Дженнифер Энистон


«Дженнифер не понимает этого. Девочки ходят на вечеринки для девушек, поэтому ты должен сказать что-то вроде: «Ребята сегодня собираются вместе». Она ответит, что это здорово и спросит, куда мы идет. В мой кабинет! В моем наушнике мы все вместе и веселимся. Дженнифер заглядывает в комнату и недоумевает: «Ты просто сидишь, смеешься, воешь и кричишь». Она видит кровь на экране и не понимает, что у меня братская вечеринка», — поведал Теру.

Но отметим, что об этой привычке Джастина Энистон была в курсе, когда согласилась сочетаться с ним узами брака.

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Ключевые слова: Джастин Теру, Дженнифер Энистон

Количество просмотров: 2 132
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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