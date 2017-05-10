Джастин Теру поделился проблемами в браке с Дженнифер Энистон

Но на днях актер поведал о конфликтах в семье из-за его пагубной привычки играть в компьютерные игры.Джастин может проводить за игрой много времени, что не одобряет его супруга.«Дженнифер не понимает этого. Девочки ходят на вечеринки для девушек, поэтому ты должен сказать что-то вроде: «Ребята сегодня собираются вместе». Она ответит, что это здорово и спросит, куда мы идет. В мой кабинет! В моем наушнике мы все вместе и веселимся. Дженнифер заглядывает в комнату и недоумевает: «Ты просто сидишь, смеешься, воешь и кричишь». Она видит кровь на экране и не понимает, что у меня братская вечеринка», — поведал Теру.Но отметим, что об этой привычке Джастина Энистон была в курсе, когда согласилась сочетаться с ним узами брака.