Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Шура хочет возобновить общение с мамой

Сегодня, 10:33
Сейчас певец Шура дает концерты в городах России.

Шура хочет возобновить общение с мамой
Через неделю звезда 90-х отмечает день рождения, ему исполняется 42 года.

Вот уже несколько лет Шура пытается помириться со своей мамой, которая не хочет с ним общаться.

Шура хочет возобновить общение с мамой


«Она не разговаривает со мной до сих пор. Как так все вышло? Очень просто. Я зарабатывал деньги, а мама работать не хотела в свое время. Потом у меня появился отчим «сидевший». И с ним мы не поделили маму, и мама меня не понимала. Она выбрала его сторону, они вместе уехали жить обратно в Новосибирск из Москвы. Дальнейших причин ее обид я не знаю… Поймали ее со съемочной группой недавно, отдал ей цветы. Я всегда открыт для нее, всегда жду ее звонка», - поведал певец.

Шура признается, что мечтает о том дне, когда дома его будет кто-нибудь встречать.

← Егор Холявин удивил макияжем глаз Александр Серов поставил жесткие огра... →

Ключевые слова: Шура

Количество просмотров: 2 457
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Мама Жанны Фриске отмечает день рождения
Филипп Киркоров с грустью вспомнил скончавшуюся маму
Шура страдает от одиночества
Катя Гордон хочет большую семью
Самое популярное за неделю
Комментарии




Недавно второй раз ставшая мамой Полина Гагарина выступила на сцене Известная певица Полина Гагарина только недавно стала мамой во второй раз.
Кейт Хадсон представила нового возлюбленного На протяжении нескольких месяцев западные СМИ сообщали о новом романе актрисы Кейт Хадсон с музыкантом Дэнни Фуджикава.
Инна Маликова показала фигуру в купальнике Многие отечественные звезды решили в эти майские праздники отдохнуть.
Артем Ткаченко отправился за границу вместе с маленьким сыном Популярные российские актеры Артем Ткаченко и Екатерина Стеблина наслаждаются компанией друг друга.
Роза Сябитова считает себя виноватой перед умершим мужем Известная сваха страны Роза Сябитова в первый раз вышла замуж за инженера Михаила Сябитова.
Супруг Ирены Понарошку не жалеет на нее миллионы Телеведущая Ирена Понарошку имеет большое количество фанатов, которые любят ее за оптимизм.
Дочка Элины Камирен пробует себя в роли модели Звезда знаменитого реалити-шоу "Дом-2" Элина Камирен не перестает радовать поклонников фотографиями любимой дочери.
Александр Серов поставил жесткие ограничения для взрослой дочери Известный певец Александр Серов воспитывает единственную и любимую дочь, которой 24 года.
Шура хочет возобновить общение с мамой Сейчас певец Шура дает концерты в городах России.
Егор Холявин удивил макияжем глаз Фанаты главной телестройки страны запомнили бывшего участника Егора Холявина.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.