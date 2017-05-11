Шура хочет возобновить общение с мамой

Через неделю звезда 90-х отмечает день рождения, ему исполняется 42 года.Вот уже несколько лет Шура пытается помириться со своей мамой, которая не хочет с ним общаться.«Она не разговаривает со мной до сих пор. Как так все вышло? Очень просто. Я зарабатывал деньги, а мама работать не хотела в свое время. Потом у меня появился отчим «сидевший». И с ним мы не поделили маму, и мама меня не понимала. Она выбрала его сторону, они вместе уехали жить обратно в Новосибирск из Москвы. Дальнейших причин ее обид я не знаю… Поймали ее со съемочной группой недавно, отдал ей цветы. Я всегда открыт для нее, всегда жду ее звонка», - поведал певец.Шура признается, что мечтает о том дне, когда дома его будет кто-нибудь встречать.