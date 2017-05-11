Роза Сябитова считает себя виноватой перед умершим мужем

В первом браке у Розы родились двое детей, сын и дочь.В 1993 году Сябитова осталась вдовой, муж скончался от инфаркта.Теперь звезда винит себя за то, что не смогла дать мужу необходимой любви. По словам Розы, она вышла за него не по любви.«Я честно сказала, что не люблю его. На что он ответил: «Ничего страшного. Моей любви на двоих хватит!» Я прикинула, что Михаил для меня – неплохой вариант. Мой брак был по расчету, замешенному на интуиции, у меня это качество хорошо развито. Сами посудите, мальчик из хорошей семьи, единственный ребенок, родители – образованные люди, у него есть квартира, машина, дача. А я хожу в пальто из подкладки. Я же не дура, наверное?» – сообщила телеведущая.Роза теперь понимает, что в том браке совершила много ошибок.