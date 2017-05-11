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Анастасия Решетова конфликтует с отцом

Сегодня, 18:04
Анастасия Решетова может похвастаться идеальной фигурой, и она сама это отлично знает.

Анастасия Решетова конфликтует с отцом
Нередко в микроблоге звезды появляются довольно откровенные фотографии.

Недавно девушка призналась, что ее отец не одобряет таких снимков и часто ей не доволен.

Анастасия Решетова конфликтует с отцом


«Папа, на самом деле, очень злится. У нас не раз были распри по этому поводу. Ему не нравится, в каком виде я предстаю иногда перед своей аудиторией. Но я – человек открытый! Как душой, так и телом. Потому что я кручусь в индустрии красоты, и для меня все это – нормально. Например, многие актрисы, певицы, известные модели пребывали даже в полностью обнаженном виде. Но это всего лишь картинка. Главное, как ты ведешь себя вживую и насколько доступна в жизни. Эти вещи я и пытаюсь объяснить отцу», - поведала Решетова.

Анастасия Решетова конфликтует с отцом


Поклонники много раз уже оставляли девушке комментарии, чтобы она начала вести себя немного скромнее.

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Ключевые слова: Анастасия Решетова

Количество просмотров: 8 255
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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