Татьяна Ларина в сложной ситуации позвонила бывшему мужу

Муж изменил Лариной, и она об этом узнала и не смогла простить.На днях с ведьмой случилась беда, злоумышленники подожгли ее машину. В экстренной ситуации женщина обратилась в экс-супругу.«Татьяна позвонила мне в панике: я сразу выехал к ней. Сначала мы не поняли, что произошло – но позже стало ясно, что это не просто неполадки в автомобиле, машину подожгли. Сейчас уже сложно понять, кто это сделал – видимо, недоброжелатели Тани. Она до сих пор в шоке от случившегося – я помог ей вызвать аварийную службу и разобраться с документами», - поведал Юлий.Стоит отметить, что после разрыва отношений Ларина изменила стиль одежды, начала носить светлые цвета.