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Татьяна Ларина в сложной ситуации позвонила бывшему мужу

Сегодня, 10:47
Несколько месяцев назад супруги Татьяна Ларина и Юлий Миткевич-Далецкий расстались по инициативе Татьяны.

Татьяна Ларина в сложной ситуации позвонила бывшему мужу
Муж изменил Лариной, и она об этом узнала и не смогла простить.

На днях с ведьмой случилась беда, злоумышленники подожгли ее машину. В экстренной ситуации женщина обратилась в экс-супругу.

Татьяна Ларина в сложной ситуации позвонила бывшему мужу


«Татьяна позвонила мне в панике: я сразу выехал к ней. Сначала мы не поняли, что произошло – но позже стало ясно, что это не просто неполадки в автомобиле, машину подожгли. Сейчас уже сложно понять, кто это сделал – видимо, недоброжелатели Тани. Она до сих пор в шоке от случившегося – я помог ей вызвать аварийную службу и разобраться с документами», - поведал Юлий.

Стоит отметить, что после разрыва отношений Ларина изменила стиль одежды, начала носить светлые цвета.

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Ключевые слова: Татьяна Ларина

Количество просмотров: 3 523
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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