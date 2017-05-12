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Экс-жених Кайли Миноуг защитился перед теми, кто обвиняет его в лицемерии

Сегодня, 15:52
После того как поклонники узнали о разрыве отношений популярной певицы Кайли Миноуг и ее жениха Джошуа Сасса, фанаты звезды начали обвинять мужчину в лицемерии.

Экс-жених Кайли Миноуг защитился перед теми, кто обвиняет его в лицемерии
Влюбленные в то время, пока были вместе, активно поддерживали движение Say I Do Down Under.

Но после расставания с невестой Джошуа принял решение в нем больше не участвовать.

Экс-жених Кайли Миноуг защитился перед теми, кто обвиняет его в лицемерии


«Я хочу разъяснить тем людям, который читают таблоиды и слепо верят всему, что там написано, что никакого лицемерия с моей стороны не было. Чтобы это понять, нужно немного расширить свой кругозор. Ведь акция Say I Do Down Under была краткосрочной. Ее специально организовали, чтобы привлечь внимание к проблеме неравных прав представителей ЛГБТ-сообщества. Как только акция завершилась, прекратилась и активность с моей стороны. И хочу отметить, что мы смогли достичь больших результатов, которыми я безумно горжусь. Нам удалось собрать 15 тысяч долларов для ЛГБТ-сообществ и широко осветить проблему неравенства прав», — сообщил Сасса.

Экс-жених Кайли Миноуг защитился перед теми, кто обвиняет его в лицемерии


Мужчина заявил поклонникам, чтобы они смотрели на жизнь позитивно и не занимались оскорблением незнакомых для них людей.

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Ключевые слова: Кайли Миноуг

Количество просмотров: 3 146
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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