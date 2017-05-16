Виктория Боня раскрыла правду о причинах расставания с Алексом Смерфитом

Виктория сообщила поклонникам о расставании с Алексом Смерфитом, отцом своей дочки Анджелины.Недавно Боня дала интервью, в котором раскрыла правду о причинах, из-за которых случился разрыв с Алексом.«В какой-то момент мы поняли, что идем в разных направлениях. Я мечтаю о большой семье, хочу и второго, и третьего ребенка. Одной из причин расставания стало нежелание Алекса сейчас иметь еще детей. Его главный приоритет на данный момент – реализовать себя в карьере. А для меня важно реализовать себя как мать. Мы с Алексом по-человечески очень друг друга любим, но этого недостаточно. И я счастлива, что он оказался тем мужчиной, который способен достойно отпустить», – сообщила Боня.Напомним, что в данный момент Вика вместе с дочкой живет в Лос-Анджелесе.