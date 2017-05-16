Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Виктория Боня раскрыла правду о причинах расставания с Алексом Смерфитом

Сегодня, 11:04
Несколько месяцев назад фанаты Виктории Бони были поражены новостью.

Виктория Боня раскрыла правду о причинах расставания с Алексом Смерфитом
Виктория сообщила поклонникам о расставании с Алексом Смерфитом, отцом своей дочки Анджелины.

Недавно Боня дала интервью, в котором раскрыла правду о причинах, из-за которых случился разрыв с Алексом.

Виктория Боня раскрыла правду о причинах расставания с Алексом Смерфитом


«В какой-то момент мы поняли, что идем в разных направлениях. Я мечтаю о большой семье, хочу и второго, и третьего ребенка. Одной из причин расставания стало нежелание Алекса сейчас иметь еще детей. Его главный приоритет на данный момент – реализовать себя в карьере. А для меня важно реализовать себя как мать. Мы с Алексом по-человечески очень друг друга любим, но этого недостаточно. И я счастлива, что он оказался тем мужчиной, который способен достойно отпустить», – сообщила Боня.

Напомним, что в данный момент Вика вместе с дочкой живет в Лос-Анджелесе.

← Рустам Солнцев потерял близкого челов... Анжелика Варум защитили молодого чело... →

Ключевые слова: Виктория Боня

Количество просмотров: 9 243
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Виктория Боня тяжело переживает разлуку с дочкой
Виктория Боня, все-таки, выходит замуж
Виктория Боня появится на красной дорожке церемонии "Оскар-2017"
Виктория Боня выходит замуж
Самое популярное за неделю
Комментарии




Сергей Лазарев высказал свое мнение о номере участника "Евровидения" 13 мая в столице Украины прошел финал международного конкурса "Евровидение", на котором первое место занял португалец Сальвадор Собрал.
Тесть Констанина Хабенского поделился успехами внучки Известный актер Константин Хабенский не любит рассказывать о своей личной жизни.
Анжелика Варум защитили молодого человека дочери Совсем недавно в микроблоге известной певицы Анжелики Варум была размещена фотография, которая вызвала бурную реакцию пользователей.
Виктория Боня раскрыла правду о причинах расставания с Алексом Смерфитом Несколько месяцев назад фанаты Виктории Бони были поражены новостью.
Рустам Солнцев потерял близкого человека Семья экс-участника главной телестройки страны Рустама Солнцева переживает горькую утрату.
Наташа Королева откровенно рассказала о первом свидании с Тарзаном Певица Наташа Королева шокировала сеть своим признанием о первом свидании с будущим мужем.
Андрей Малахов поднял на смех ноухау Анастасии Волочковой Телеведущий Андрей Малахов на свежем снимке подражает Анастасии Волочковой.
Подписчики обвинили Ксению Собчак в невнимании к собственному ребенку В комментариях к очередным снимкам с отдыха телеведущую Ксению Собчак назвали "матерью-кукушкой".
Елена Корикова переехала из своей квартиры из-за конфликта с соседями После того как актриса Елена Корикова сыграла главную роль в сериале "Бедная Настя", она проснулась известной.
Дочь Майкла Джексона показала обнаженный снимок Ранее дочку знаменитого Майкла Джексона невозможно было увидеть, кроме как в бесформенной мужской одежде.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.