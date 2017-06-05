Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Мария Максакова заговорила о сложном детстве

Сегодня, 11:28
О конфликте мамы и дочки, Людмилы и Марии Максаковой, стало известно в марте этого года.

Мария Максакова заговорила о сложном детстве
Позже появилась информация о том, что отношения между женщинами всегда были сложными.

Мария Максакова заговорила о сложном детстве


Мария призналась, что до одиннадцати лет практически не видела маму, только в этом возрасте она стала с ней жить.

Мария Максакова заговорила о сложном детстве


«Я стала пользоваться косметикой, маму это раздражало, - поведала оперная дива. – Однажды я накрасилась, а она взяла грязную губку, которой моют посуду, дурно пахнущую, и попробовала смыть. Я стерпела это унижение, но помню о нем до сих пор. Я поняла, что с этой женщиной мне придется и дальше общаться, как бы она со мной ни обращалась. Но в неполных восемнадцать лет я закрыла дверь этого дома и стараюсь не вспоминать».

Стоит отметить, что дочку Мария назвала в честь своей мамы.

← Сергей Лазарев представил сына коллег... Мария Кожевникова готовится к пополне... →

Ключевые слова: Мария Максакова, Людмила Максакова

Количество просмотров: 5 213
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из передачи "Русские сенсации"

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Мария Максакова опубликовала фото сына
Мария Максакова стала совершенно неузнаваема
Мария Максакова не смогла присутствовать на дне рождения дочери
Мария Максакова приняла решение, которое изменит её судьбу
Самое популярное за неделю
Комментарии



Кристина Асмус опубликовала снимок с трехлетней дочерью Супруги Кристина Асмус и Гарик Харламов не любят афишировать личную жизнь.
Алсу разместила редкую фотографию с дочерьми 33-летняя певица Алсу часто размещает в своем Инстаграм фотографии из личной жизни, тем не менее семью певицы можно увидеть редко.
Андрей Ургант ответил на слухи о расставании с молодой супругой Недавно журналисты распространили информацию о расставании актера театра и кино Андрея Урганта с молодой женой Еленой Романовой.
Яна Рудковская и Евгений Плющенко планируют обвенчаться Яна Рудковская и Евгений Плющенко сыграли свадьбу около семи лет назад.
Илья Глинников готов сыграть свадьбу с победительницей телепроекта "Холостяк" В минувшие выходные поклонники наконец-то узнали имя победительницы шоу "Холостяк".
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.