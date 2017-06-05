Мария Максакова заговорила о сложном детстве

Позже появилась информация о том, что отношения между женщинами всегда были сложными.Мария призналась, что до одиннадцати лет практически не видела маму, только в этом возрасте она стала с ней жить.«Я стала пользоваться косметикой, маму это раздражало, - поведала оперная дива. – Однажды я накрасилась, а она взяла грязную губку, которой моют посуду, дурно пахнущую, и попробовала смыть. Я стерпела это унижение, но помню о нем до сих пор. Я поняла, что с этой женщиной мне придется и дальше общаться, как бы она со мной ни обращалась. Но в неполных восемнадцать лет я закрыла дверь этого дома и стараюсь не вспоминать».Стоит отметить, что дочку Мария назвала в честь своей мамы.