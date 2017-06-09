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Дарья Дмитриева сообщила, почему решила развестись с Александром Радуловым

Сегодня, 11:07
В прошлом году популярный хоккеист Александр Радулов и гимнастка Дарья Дмитриева организовали роскошную свадьбу.

Дарья Дмитриева сообщила, почему решила развестись с Александром Радуловым
Несмотря на то, что расписались они еще в 2015 году, свадьбу было решено устроить лишь через год.

Дарья Дмитриева сообщила, почему решила развестись с Александром Радуловым


На днях же все были шокированы новостью о разводе супругов. У них подрастает общий сын Макар, но даже наличие ребенка не смогло спасти брак спортсменов.

Дарья Дмитриева сообщила, почему решила развестись с Александром Радуловым


«Инициатором развода была я. Александр достойный мужчина, прекрасный отец, но есть вещи, с которыми я лично смириться не могу. Есть моральные принципы! Это все-таки моя вина. Я думала, что люди меняются, но это была нелепая ошибка! Запомните: один человек ради другого никогда не изменится! И надо принимать друг друга такими, какие мы есть! Он любил, я любила, но жить с этим дальше было невозможно. Всему есть предел. Мне нравятся люди, которые не для всех», - сообщила Дарья фолловерам.

Будем надеяться, что молодые люди смогут сохранить теплые отношения, хотя бы ради сына.

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Ключевые слова: Дарья Дмитриева, Александр Радулов

Количество просмотров: 4 602
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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