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Борис Грим хочет возобновить общение с братом

Сегодня, 14:05
Бывшие участники популярной группы "Братья Грим" братья Борис и Константин Бурдаевы вот уже несколько лет совсем не общаются друг с другом.

Борис Грим хочет возобновить общение с братом
Отношения между братьями-близнецами испортились еще 8 лет назад. На днях же музыканты отмечали 36-летие, и Борис в Инстаграм написал трогательный пост, выразив надежду на примирение с братом.

Борис Грим хочет возобновить общение с братом


«Так вышло, что в этом году день рождения растянулось аж на четыре дня, с официальной даты до официального праздника. То ли год мой, то ли действительно кармические узлы развязываются, но ситуация оказалось интересной... И в этой публикации особенно хочется поблагодарить и поздравить родителей, они – самые лучшие на свете! И, конечно же, своего родного брата. Надеюсь, что здравый рассудок возьмет верх и мифические обиды уйдут. Ведь эта жизнь быстротечна, и в ней имеет смысл только любовь, все остальное лишь мираж... С днем нашего рождения!» – обратился в своем микроблоге Борис.

Борис Грим хочет возобновить общение с братом


Надеюсь, что Константин пойдет навстречу своему брату, и общение между ними возобновится.

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Ключевые слова: Борис и Константин Бурдаевы, Братья Грим

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, ВКонтакте

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