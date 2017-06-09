Борис Грим хочет возобновить общение с братом

Отношения между братьями-близнецами испортились еще 8 лет назад. На днях же музыканты отмечали 36-летие, и Борис в Инстаграм написал трогательный пост, выразив надежду на примирение с братом.«Так вышло, что в этом году день рождения растянулось аж на четыре дня, с официальной даты до официального праздника. То ли год мой, то ли действительно кармические узлы развязываются, но ситуация оказалось интересной... И в этой публикации особенно хочется поблагодарить и поздравить родителей, они – самые лучшие на свете! И, конечно же, своего родного брата. Надеюсь, что здравый рассудок возьмет верх и мифические обиды уйдут. Ведь эта жизнь быстротечна, и в ней имеет смысл только любовь, все остальное лишь мираж... С днем нашего рождения!» – обратился в своем микроблоге Борис.Надеюсь, что Константин пойдет навстречу своему брату, и общение между ними возобновится.