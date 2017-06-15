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Брэд Питт чувствует себя виноватым перед Дженнифер Энистон

Сегодня, 14:18
Недавно стало известно о том, что после того как звездная пара актеров Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись, Брэд начал ходить на сеансы психотерапевта.

Брэд Питт чувствует себя виноватым перед Дженнифер Энистон
Оказалось, причиной такого поступка стало желание избавиться от алкогольной зависимости, а также попытаться исправить ошибки, совершенные в прошлом.

С момента развода Питта с Дженнифер Энистон прошло уже 12 лет, но только сейчас актер решил попросить у нее прощение.

Брэд Питт чувствует себя виноватым перед Дженнифер Энистон


«После развода с Джоли Питт начал проходить психотерапию. Первым делом он завязал с алкоголем. Его следующим шагом к выздоровлению был разговор с Энистон. Недавно он связался с Джен, чтобы извиниться впервые после их развода в 2005 году.

Брэд, как правило, скрывает свои чувства, но, проходя через терапию, он научился выражать их. Он сожалеет обо всей боли, которую причинил Дженнифер», — поведал источник.

Лучше поздно, чем никогда, правильно сделал Брэд, позвонив бывшей супруге и извинившись перед ней.

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Ключевые слова: Брэд Питт, Дженнифер Энистон

Количество просмотров: 8 333
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, East News

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