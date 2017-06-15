Брэд Питт чувствует себя виноватым перед Дженнифер Энистон

Оказалось, причиной такого поступка стало желание избавиться от алкогольной зависимости, а также попытаться исправить ошибки, совершенные в прошлом.С момента развода Питта с Дженнифер Энистон прошло уже 12 лет, но только сейчас актер решил попросить у нее прощение.«После развода с Джоли Питт начал проходить психотерапию. Первым делом он завязал с алкоголем. Его следующим шагом к выздоровлению был разговор с Энистон. Недавно он связался с Джен, чтобы извиниться впервые после их развода в 2005 году.Брэд, как правило, скрывает свои чувства, но, проходя через терапию, он научился выражать их. Он сожалеет обо всей боли, которую причинил Дженнифер», — поведал источник.Лучше поздно, чем никогда, правильно сделал Брэд, позвонив бывшей супруге и извинившись перед ней.