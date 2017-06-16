Татьяна Овсиенко пытается ужиться с женихом после тюрьмы

Мужчина просидел в колонии шесть лет. Возлюбленный певицы получил срок за покушение на бизнесмена.На данный момент влюбленные притираются друг другу и налаживают быт.«Пятого июня был всего месяц, как он дома. И снова наши отношения начинаются сначала. В эту разлуку мы уже не писали столько писем друг другу, потому что я уже понимала, где он, что с ним. Этот год нужно было просто пережить. Что мы и сделали. Сейчас «притирка» начинается по новой. Не скажу, что нам это дается легко, но я знаю, что так нужно, иначе никак», - сообщила Татьяна.По признанию Овсиенко, все то время, когда ее избранник был в тюрьме, дался ей нелегко.