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Татьяна Овсиенко пытается ужиться с женихом после тюрьмы

Сегодня, 10:27
В начале мая к известной певице Татьяне Овсиенко вернулся из тюрьмы жених Александр Меркулов.

Татьяна Овсиенко пытается ужиться с женихом после тюрьмы
Мужчина просидел в колонии шесть лет. Возлюбленный певицы получил срок за покушение на бизнесмена.

На данный момент влюбленные притираются друг другу и налаживают быт.

Татьяна Овсиенко пытается ужиться с женихом после тюрьмы


«Пятого июня был всего месяц, как он дома. И снова наши отношения начинаются сначала. В эту разлуку мы уже не писали столько писем друг другу, потому что я уже понимала, где он, что с ним. Этот год нужно было просто пережить. Что мы и сделали. Сейчас «притирка» начинается по новой. Не скажу, что нам это дается легко, но я знаю, что так нужно, иначе никак», - сообщила Татьяна.

По признанию Овсиенко, все то время, когда ее избранник был в тюрьме, дался ей нелегко.

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Ключевые слова: Татьяна Овсиенко

Количество просмотров: 9 295
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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