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Экстрасенс Татьяна Ларина пытается забеременеть

Сегодня, 15:51
Участница известного телепроекта "Битва экстрасенсов" Татьяна Ларина недавно обрадовала поклонников, сообщив новость о примирении с мужем Юлием Миткевичем-Далецким.

Экстрасенс Татьяна Ларина пытается забеременеть
На протяжении нескольких месяцев супруги стараются забеременеть, но пять процедур ЭКО не дали результатов.

Татьяна считает, что всему виной ее конфликт с родственниками, с которыми она не общается уже долгое время.

Экстрасенс Татьяна Ларина пытается забеременеть


«Мне очень обидно, что близкие моему сердцу люди не идут со мной на контакт, не хотят восстанавливать наши отношения. Нас всегда связывало многое. Да, было предательство, причем со всех сторон. Но я знаю, что необходимо попросить прощения у всех, с кем отношения не сложились. И моя ситуация с невозможностью зачать ребенка становится поводом все исправить», - поделилась Ларина.

Стоит отметить, что у женщины есть ребенок от первого брака, но она мечтает подарить своему нынешнему мужу наследника.

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Ключевые слова: Татьяна Ларина

Количество просмотров: 221
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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